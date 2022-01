GF Vip, Signorini sbotta contro i concorrenti: "Zitti o prendo dei provvedimenti. Soleil, sei oscena"

Nel corso dell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andata in onda nella giornata del 3 gennaio 2022 su Canale 5, ha visto Alfonso Signorini sbottare in maniera plateale nei confronti dei concorrenti. Il conduttore infatti, esasperato dalle urla e dalla poca educazione, come da lui definitiva durante le nomination, inizia a sbraitare promettendo un provvedimento disciplinare.

Il momento del televoto per i concorrenti porta sempre un po’ di caos tra di loro, ma per Signorini in questa circostanza si è superato il limite consentito: “Se continuate ad urlare non sentite me. Soleil chi nomini e perché. Silenzio gli altri. Scusate se no interrompo il collegamento. L’educazione insegna che se vi chiedo, per cortesia, di far silenzio… voi fate silenzio. Ma dove siete stati educati?! In tre anni è la prima volta che mi capita un disagio del genere“.

Successivamente il suo sfogo si concentra su l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne: “Osceno Soleil… tu mi parli sempre sopra. Se io dico: ‘Silenzio’ voi dovete avere rispetto. Non perché sono io ma perché c’è qualcuno che sta facendo il proprio lavoro. Anche per il pubblico a casa che non capisce niente”.

Promette poi di essere pronto a interrompere il collegamento nel caso si ripetesse una situazione del genere, siccome per lui in questa maniera. La sua pazienza però si esaurisce definitivamente quando Lulù Selassié, forse infastidita dallo sfogo eccessivo del direttore del settimanale “Chi Magazine”, esclama un “porca tr**a”.

Qui Signorini accusa la principessa di essere stata poco elegante, invitando gli autori di prendere dei provvedimenti disciplinari nei loro confronti per questa settimana, sottolineando che nella sua trasmissione non vuole accettare un atteggiamento volgare.

Non si tratta del primo sfogo di Signorini nei confronti dei concorrenti e, anche se per motivi diversi, i vipponi hanno ricevuto già delle piccole punizioni da parte degli autori le scorse settimane.