GF Vip, Signorini rimprovera Lulù Selassié: "Manuel non ti vuole più"

Manuel Bortuzzo, durante gli scorsi giorni, ha preso coraggio decidendo di chiudere ogni tipo di conoscenza seria con Lulù Selassié. La principessa non prende benissimo la sua scelta, rivelando che rivorrebbe una seconda chance andandoci magari con i piedi di piombo e senza strafare come successo nelle scorse settimane.

Per Manuel però Lulù sembra essere già un lontano ricordo, dal momento che non è mai riuscito ad accettare le diversità caratteriali della ragazza, in particolar modo la sua esagerata gelosia. Per di più ha affermato che non vuole trovare una ragazza all’interno degli studi di Cinecittà, poiché vuole farsi ricordare dai telespettatori per motivi molto più importanti.

Il faccia a faccia tra Manuel e Lulù

Nella puntata dell’11 ottobre del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ritorna su questo argomento, ma le cose tra i due non sono cambiate molto. Manuel continua a essere piuttosto freddo nei confronti della ragazza, nonostante Lulù abbia affermato per l’ennesima volta di vederlo più di un semplice amico.

“Se la sua volontà è conoscerti in un modo diverso devi accettarlo” afferma Signorini che poi aggiunge in maniera ancora più dura: “Se il tuo cercarlo, abbracciarlo non è quello che vuole devi accettarlo anche perché così facendo non gli stai facendo trascorrere questa esperienza come vorrebbe“.

Lulù si barrica dietro alle sue insicurenze, dichiarando che spesso a causa di questo diventa molto ansiosa e si agita, ma Signorini prova a consolarla rivelando che lei è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” proprio con lo scopo di migliorarsi e crescere.

Il nuotatore resta praticamente in silenzio per tutto il confronto, mentre Signorini prova a concludere il discorso: “Se lui dice che non gli interessa Sophie non vuol dire che gli interessi tu, lui ti ha detto che non ti vuole vicino non credo che lui ti voglia. Noi ne abbiamo parlato e siamo stati chiari tra di noi, questo è l’importante per me”.

Pure gli opinionisti si schierano con Manuel. Se da un lato Sonia Bruganelli la invita a voltare pagina ed a pensare al proprio percorso, per Adriana Volpe anche Lulù ha delle colpe, siccome in passato lei è stata un valore aggiunto nei confronti di Manuel, mentre oggi si sente soffocato dalle sue continue pressioni.