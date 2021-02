GF Vip, Signorini nel panico per un topo finto in studio: "Non si fanno queste cose"

La presenza dei topi in casa è una voce che sta circolando da veri mesi al “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Durante le prime battute alcuni concorrenti hanno ipotizzato che ce ne fosse uno presente nella stanza di Patrizia De Blanck, ma trattandosi solamente di voci non è possibile provare la veridicità dietro a queste parole.

Dopo un periodo di apparente silenzio dietro a questa vicenda, nelle ultime settimane è circolata nuovamente l’indiscrezione su una possibile presenza di un topo all’interno degli studi di Cinecittà. Infatti, in un video che ha fatto il giro del web, si può vedere qualcosa di bianco muoversi sul pavimento di una delle camere da letto mentre la telecamera inquadrava Tommaso Zorzi.

In maniera scherzosa Alfonso Signorini ha annunciato che ci sono dei topi in casa, mentre gli autori smentiscono queste indiscrezioni rivelando: “Non era un topo, era la piuma di una coperta”. La contessa De Blanck invece torna a parlare della sua vecchia dimora, dichiarando di avere avuto un topolino di colore nero che gironzolava tra i suoi oggetti.

Lo scherzo ad Alfonso Signorini

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” il conduttore è stato preso di mira da Cristiano Malgioglio, Elisabetta Gregoraci e la contessa De Blanck. I tre hanno posizionato alle spalle di Alfonso Signorini un topo di peluche che ha fatto fuggire dagli studi il direttore del settimanale “Chi”.

Inquadrato dietro le quinte Alfonso Signorini, urlando dei vari “vaff…“, ha invitato gli autori a mandare immediatamente la pubblicità. In seguito i concorrenti eliminati hanno fatto notare al conduttore che il topo era finto, ma lo scherzo non viene preso bene da Signorini: “Con voi faremo i conti, anche se è finto sono arrabbiato lo stesso, non si fanno queste cose e chiedo scusa al pubblico”.