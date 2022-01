GF Vip, Signorini entra nella casa: "Mantenete il limite del rispetto". Nessuna squalifica per Katia Ricciarelli

Alfonso Signorini, durante la diretta del 7 gennaio, decide di entrare nella casa più spiata d’Italia con lo scopo di mettere in riga i concorrenti. Gli ultimi comportamenti, soprattutto quelli tenuti da Katia Ricciarelli, stanno sporcando ancora di più la reputazione del programma, e alcuni sponsor hanno deciso di abbandonare il loro supporto economico.

Come anticipato da “Tv Blog” però Katia Ricciarelli, nonostante gli attacchi del pubblico da casa in cui hanno richiesto una squalifica all’artista per via di alcune frasi razziste svelate nei confronti della Selassié, continua a restare negli studi di Cinecittà ricevendo solamente una tirata d’orecchio da Alfonso Signorini.

Il conduttore prova a calmare le acque

“È un Grande Fratello dai toni eccessivi nella quale non mi ci rivedo. Perché si sono create queste due fazioni?“ chiede Signorini, mentre mostra una clip riassuntiva della situazione all’interno della casa. La prima a rispondere è proprio Katia Ricciarelli, affermando di essere molto dispiaciuta per le tensioni che si sono create ma attualmente preferisce stare con le persone che condividono con lei lo stesso pensiero.

Successivamente quasi tutti i concorrenti provano a farsi un esame di coscienza, in cui si accusano tra di loro senza però arrivare a una vera e propria conclusione. L’unico parere davvero interessante è quello di Manila Nazzaro nei confronti di Katia, ove non nascondendo che l’artista abbia esagerato in queste ultime settimane ma ricordando che nei quattro mesi prima ha regalato tanta gioia e generosità.

Alla fine della discussione, Signorini legge un lungo comunicato da parte degli autori: “Quello che sempre vi chiediamo è di mantenere un limite, un limite fatto di buon senso e di rispetto anche e soprattutto per tutto il pubblico che è tanto che ci segue. Abbiamo sentito in questi giorni espressioni inaccettabili. Le parole, i toni aggressivi, spesso offensivi non fanno onore né a voi che li avete usati né a noi che li abbiamo mandati in onda. È impossibile tollerare la vostra incapacità durante i confronti di ascoltare il vostro interlocutore. Il limite è stato decisamente oltrepassato. Il Grande Fratello vi chiede di prenderne atto e di recuperare lo spirito con cui voi avete deciso di cominciare questa avventura”.

Si tratta quindi di un nuovo avvertimento che non causa nessuna vera punizione nei confronti dei concorrenti e in particolar modo per Katia Ricciarelli. L’artista infatti, per quanto si sia comportata in maniera sbagliata, continua a rimanere nella casa senza ricevere nessun tipo di sanzione.