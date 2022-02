GF Vip, Signorini e il monologo per l’Ucraina: "È stato un brutto risveglio, ma questa sera vogliamo intrattenervi"

Rai 1, a causa della guerra scoppiata in Ucraina, ha deciso di cambiare la sua programmazione mandato in onda lo speciale dedicato al proprio telegiornale. La rete diretta da Pier Silvio Berlusconi però continua sulla propria strada, trasmettendo la quarantaduesima diretta del “Grande Fratello Vip” su Canale 5.

Una scelta criticata sui social network ma Alfonso Signorini, una volta aperta la trasmissione, ha voluto spiegare i motivi dietro a questa decisione. Intanto, come svelato tra l’altro sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter del “Grande Fratello Vip”, i concorrenti sono venuti a conoscenza delle ultime notizie.

Il monologo di Alfonso Signorini

“Questa mattina tutti noi abbiamo avuto un brutto risveglio: ci siamo svegliati con delle immagini di guerra” afferma con una certa commozione Signorini che poi aggiunge: “Era una parola a cui non eravamo più abituati, pensavamo di aver conquistato le assenze delle guerre. Questo senso di impotenza e di sgomento ha invaso tutti quanti noi. Come reagire? Chiudersi in noi stessi o pensare ad altro? Qualsiasi scappatoia non sarebbe quella giusta, e nessuno di noi abbiamo delle soluzioni, figurarsi darle in televisione”.

Dopo una piccola apertura, il direttore del settimanale “Chi Magazine” ritorna sulla loro decisione di essere comunque in diretta: “Abbiamo scelto questa sera di continuare a intrattenervi, ma questo non significa avere le fette di salame sugli occhi o ignorare i veri problemi della vita che non sono comunque il ‘Grande Fratello’, ma siamo qui per farvi compagnia, senza pretese e senza obbiettivi, escluso quello di intrattenervi e volervi bene“.

Successivamente ricorda che gli autori hanno già dato la notizia ai vipponi all’interno della casa e, dopo uno scambio di battute nello studio con Kabir Bedi ove afferma della necessità al mondo di persone sagge come lui, si collega con i concorrenti continuando a portare avanti le solite dinamiche del “Grande Fratello Vip”.