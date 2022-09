GF Vip, Signorini deluso da Elenoire. L’affondo: "Non me lo sarei mai aspettato"

Ascolta questo articolo

La quarta puntata del “Grande Fratello Vip” è andata in onda ieri, 26 settembre, su Canale 5. Le danze sono state aperte dalla situazione che si è creata tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi e proprio a tal proposito il conduttore Alfonso Signorini ha voluto dire la sua.

Prima del confronto tra Luca, Elenoire e Soraia – la fidanzata di Salatino – Signorini ha parlato direttamente con la Ferruzzi e le sue parole hanno risuonato nello studio come un forte rimprovero per come la vippona ha interpretato e gestito il rifiuto dell’ex tronista di “Uomini e Donne“.

In pratica il direttore di “Chi” è rimasto deluso dalle accuse che Elenoire ha rivolto a Luca dopo che il ragazzo le ha chiaramente dichiarato di non provare alcun interesse – a livello sentimentale e fisico – per lei. Elenoire, infatti, invece di incassare il colpo, è passata all’attacco e ha accusato Salatino di non avere il coraggio di esprimere i propri sentimenti per un transgender.

Alfonso Signorini rimprovera Elenoire Ferruzzi

“Qualsiasi gesto di Intesa e di complicità Luca ti abbia rivolto, e te li ha rivolti perché lo abbiamo visto tutti, può essere legato a una simpatia (…) Quello che a me è sembrato di stonato è che tu abbia tirato in ballo il fatto che Luca si vergognasse di ammettere un suo eventuale sentimento semplicemente perché tu sei transgender. Ecco questa è la nota stonata Elenoire, perché questa reazione qua Luca l’avrebbe avuta se al tuo posto ci fosse stata qualsiasi altra persona” così Signorini ha rimproverato la sua vippona, anche in considerazione del toccante discorso che aveva fatto nella puntata precedente sul suo difficile passato e che tanto aveva emozionato il pubblico.

Elenoire comprende il rimprovero di Signorini e non controbatte nulla, ma ribadisce che la sintonia con Luca è per lei qualcosa di speciale: “Ciò non toglie che per me Luca sia un’anima una delle anime più belle che abbia mai conosciuto” e Alfonso le rivolge parole confortanti: “Io credo che Luca pensi la stessa cosa di te e sono sicuro di questo”. Il tutto finisce con un abbraccio tra i due, partito da Luca per dimostrare l’affetto che prova per Elenoire.