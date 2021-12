GF Vip, Signorini dalla parte di Soleil: "Farà strada, ne sono convinto"

Soleil Sorgè, anche per via della possibile storia d’amore con Alex Belli, è una delle protagoniste più chiacchierate della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Per il momento l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, seppure ci sia un certo feeling con Alex Belli, non si è mai sbilanciata nei suoi confronti. Anzi, proprio nelle ultime ore, tra Soleil e l’attore ci sono stati degli screzi, in cui l’italoamericana durante una chiaccheirata insieme a Manila Nazzaro, sottolinea di non averlo mai sopportato.

Le parole di Alfonso Signorini

Tra i fan di Soleil Sorgè, al momento, ritroviamo proprio Alfonso Signorini. Il conduttore, come riportato sul sito “Biccy“, ha voluto commentare il percorso della giovane influencer all’interno della casa, affermando di essere convinto che possa fare molta strada in futuro.

“Care Ileana e Adriana, come potete vedere attraverso le vostre due lettere, La Stasy divide il pubblico a metà. C’è chi la ama e la sostiene” scrive così Alfonso Signorini riferendosi alle due lettrici che hanno inviato una missiva al direttore: “C’è chi non la sopporta e non vede l’ora che sia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il che è tipico di tutte le personalità più forti, quelle che lasciano sempre un segno dietro di sé e che non seminano mai indifferenza. Farà strada la ragazza, ne sono assolutamente convinto. Un caro saluto”.

Effettivamente Soleil è una delle concorrenti più amate di questa sesta edizione del “GF Vip”, ritrovandosi tra le favorite per portarsi a casa la vittoria insieme a Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. L’avventura però resta ancora molto lunga e piena di ostacoli, e molto dipenderà anche da come si evolverà la sua conoscenza con Alex Belli.