GF Vip, Signorini commenta la vittoria di Jessica: "È entrata una ragazzina piena di insicurezze ed è uscita una donna"

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip” viene vinta da Jessica Selassié. Ormai la finale è andata in onda da circa tre giorni, ma sui social network viene ancora ampiamente commentato il trionfo della principessa etiope all’interno della casa più spiata d’Italia.

Jessica, che è partita con i sfavori dei pronostici nel momento in cui ha partecipato insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, con il passare delle settimane riesce a conquistare il cuore del pubblico da casa. Molto probabilmente nella scelta finale sono pesate anche le cotte nate sotto i riflettori, in particolar modo quella con Barù, che sta facendo ancora sognare i fan del “GF Vip”.

Il commento di Alfonso Signorini sulla vincitrice del “GF Vip”

Il sito “Blog Tivvù” rivela che, durante il TG5, si è dato un ampio spazio al “Grande Fratello Vip” e alla finale. In merito inizia a parlare proprio Jessica, ove ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per averla capita durante i 6 mesi trascorsi all’interno della casa. Infine cita una frase detta da Alfonso Signorini: “Come ha detto Alfy c’è sicuramente nel vostro cuore una piccola Jess”.

Parlando dei suoi sogni futuri, non nasconde che dopo l’avventura al reality show le piacerebbe prendere le redini di un programma tutto suo. Al momento però non ci sono voci inerenti a un format dedicato a Jessica, e l’unica ad aver trovato immediatamente collocazione nei palinsesti Mediaset è Soleil Sorgè con “La pupa e il secchione”.

Intanto, in merito alla vincitrice interviene Alfonso Signorini, ove ha voluto complimentarsi con lei per il percorso fatto all’interno della casa: “È entrata una ragazzina piena di insicurezze ed è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava. Quindi viva tutte le donne! È la vittoria di tutte le donne!”.