GF Vip, Signorini caccia Alex dallo studio: la reazione di Belli che dice addio

Il teatrino messo su da Alex Belli ha toccato il fondo durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“. La puntata è stata alternata tra momenti di grossa commozione, dovuti all’addio di Manuel Bortuzzo (il nuotatore ha lasciato il gioco) e il triangolo composto da Alex, Soleil e Delia. I tre tengono banco da quando è iniziato il reality e volente o nolente sono stati capaci di prendersi la scena.

Tutti li accusano, tutti li criticano, ma sempre e comunque si parla di loro. Durante l’ultima diretta, con l’attore che continuava con i suoi soliti discorsi legati all’arte, alla libertà, Signorini ha cercato di mettere tutti spalle al muro e capire cosa intendesse realmente Belli per amore libero. Alex ci ha girato attorno ancora una volta, Alfonso ha voluto vederci chiaro, la discussione è proseguita e il conduttore ha cacciato via Alex.

Belli ha così lasciato lo studio, borbottando qualcosa che non è stato chiaro. Come accade da qualche settimana a questa parte, l’ex gieffino affida a Twitter i suoi pensieri e le cose che ha da dire e anche in questo caso, lo ha fatto. Alex è uscito allo scoperto dopo essere stato cacciato dallo studio del “Grande Fratello Vip” e ha avuto la sua reazione sul mezzo social.

L’attore ha annunciato il suo addio al reality, confermando che non tornerà e piuttosto si dedicherà alla sua vita di sempre. “GAME OVER. Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!“, queste le parole di Belli.

L’attore si è così sfogato, ribadendo la sua volontà e parlando di game over, gioco finito. Dobbiamo credere che sarà realmente così? Alex non tornerà più al GF? Nel mentre, durante la notte, Delia e Soleil hanno avuto un altro confronto e mentre l’ex corteggiatrice parlava con Sophie, ha ammesso finalmente cosa è accaduto sotto le coperte con Alex. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.