GF Vip, si ritira Marco Bellavia. Lo sfogo dell’ex moglie: "È una brava persona, nella casa non è stato aiutato"

Il ritiro di Marco Bellavia dal “Grande Fratello Vip” non è stato preso benissimo dal pubblico da casa. L’ex conduttore di “Bim bum bam” negli ultimi giorni ha raccontato di aver sofferto di depressione e, durante l’ultima diretta, chiede agli altri concorrenti di ricevere da parte loro una mano per sdoganare certi argomenti.

Nonostante la buona volontà di Marco, gli altri lo isolano sempre di più dal gruppo e non perdono occasioni di denigrarlo oppure offenderlo. Per esempio Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti bollano il conduttore come una persona pazza, Carolina Marconi l’accusa di essere patetico, mentre Giovanni Ciacci lo attacca duramente per averlo mandato al televoto nonostante Marco abbia più volte cercato di scusarsi cercando di far capire le sue ragioni.

Gli unici ad aver spesso spezzata una lancia a suo favore nei suoi confronti è stato Luca Salatino, che ha invitato più volte gli altri concorrenti a non giudicarlo prematuramente ma di dargli una mano sulla sua condizione, e Antonella Fiordelisi ove nel suo piccolo ha provato ad aiutarlo ascoltando i suoi sfoghi.

Lo sfogo della ex moglie di Marco Bellavia

Elena Travaglia, l’ex compagna di Marco, sui social si sfoga duramente contro i concorrenti del “Grande Fratello Vip”: “Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha già volte chiesto aiuto ma nessuno in casa l’ha aiutato. Vergogna. A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle”.

Ci tiene comunque a ringraziare una vippona che, in questi giorni, ha mostrato una certa sensibilità nei confronti di Marco: “Ringrazio Antonella Fiordelisi perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso”.

Sempre la stessa Antonella, come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv”, una volta saputo della squalifica di Marco, chiede al gruppo di farsi un esame di coscienza e chiedergli scusa: “Io ho visto delle scene brutte e non nascondiamoci. Tu Gegia hai detto che doveva andarsene e questo è brutto. Avete avuto delle reazioni non belle. Dovete vergognarvi per quello che avete detto. Uno che recita non se ne va così, è un ragazzo che non sta bene”.