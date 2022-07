GF Vip, si punta a infrangere il record di durata: ecco quando potrebbe finire

Ascolta questo articolo

Ai tempi della presentazione dei palinsesti Mediaset l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, confermando alla conduzione Alfonso Signorini e le due opinioniste Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti.

Chiacchierando con i giornalisti e scherzando sul ritorno del “GF Vip”, Berlusconi rivela come questa edizione potrebbe avere una durata record, confermando così le voci di una possibile finale slittata dagli 8 ai 10 mesi dalla data d’inizio della trasmissione.

Le nuove indiscrezioni sul “Grande Fratello Vip 7”

Intanto Amedeo Venza, blogger ed ex volto di “Uomini e Donne” oltre a essere spesso informato sulle trasmissioni in casa Mediaset, parlando della settima edizione del “GF Vip” rivela nelle storie di Instagram di come la trasmissione potrebbe durare ben 8 mesi: “Il ‘GF Vip’ partirà il 14 settembre e andrà in onda fino a maggio”.

L’unico dubbio resta, come riportato testualmente dal sito “Novella 2000“, sulla data d’inizio dal momento che il 14 settembre è un mercoledì: “Magari il 14 settembre è un po’ improbabile, dato che è un mercoledì e da quanto è emerso anche dai canali ufficiali (e come informato dallo stesso Alfonso Signorini) il Grande Fratello Vip 7 partirà il 12 o il 19 settembre. Incerto è anche il cast. Per adesso ci sono davvero tanti rumor, ma nessuna certezza. Il conduttore sui social si sta però divertendo a lanciare alcuni indizi curiosi”.

Sul cast invece Alfonso Signorini ha ufficializzato, proprio con gli indizi menzionati da “Novella 2000”, i primi cinque vipponi pronti a entrare nella casa: Chadia Rodriguez, Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan e Diego Armando Maradona Jr. Sempre Amedeo Venza, nelle storie di Instagram, ha rivelato che negli studi di Cinecittà dovrebbe sbarcare un personaggio che sta spopolando sul web, seppur decide di non fare nessun nome.