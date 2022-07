GF Vip, si lavora per convincere Rita Dalla Chiesa a far parte del cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Mancano poco più di due mesi all’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Come rivelato dall’amministratore delegato della rete, Pier Silvio Berlusconi, i vertici hanno delle importanti aspettative sul programma e per questo non si esclude che possa avere una durata record che va dagli 8 ai 10 mesi.

Per avere una durata simile però Signorini, insieme al suo staff, deve lavorare duramente per portare dei pezzi da novanta nel cast. Attualmente l’unica certezza, anche se manca l’ufficialità, è la partecipazione di Chadia Rodriguez, la giovane cantante che viene dal forte successo di “Non mi uccidere” insieme ad Alice Pagani.

Le ultime voci sul cast del “GF Vip 7”

I nomi che circolano sul reality sono tanti e quasi tutti gli stessi, ove i più chiacchierati restano Gigliola Cinquetti, Alvaro Vitali, Antonio Razzi, Gemma Galgani, Antonino Spinalbese e Asia Gianese. Nelle ultime ore però “Dagospia” ha rivelato come i vertici stiano lavorando per convincere Rita Dalla Chiesa, al momento molto dubbiosa, a far parte del cast.

Per farlo sarebbero disposti, come successo un po’ anche a Katia Ricciarelli, di fare alcuni sgarri contrattuali: “Debutterà forse già lunedì 12 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini continua a lavorare al cast puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. Il nome a sorpresa, la carta coperta. È in corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali“. Gli altri nomi svelati da “Dagospia” sono quelli di Charlie Gnocchi, fratello di Gene, e l’ex nuotatore e attualmente DJ Leonardo Tumiotto.

L’ex conduttrice di “Forum” però, in una intervista rilasciata agli inizi del 2022, ha dichiarato di aver già rifiutato nel far parte de “L’isola dei famosi”: “I reality preferisco guardarli che farli. Non me la sarei sentita di andare così lontano da casa lasciando alle spalle il mio mondo e tutte le persone che in quel momento potevano avere bisogno di me”.