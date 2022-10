GF Vip, sfogo choc di Cristina Quaranta: "Io qui soltanto per soldi. Se dovessi abbandonare li prenderei lo stesso"

Ascolta questo articolo

In questa edizione tanti vipponi hanno minacciato di abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Per il momento l’unica ad aver mantenuto la parola è stata Sara Manfuso che, dopo lo sfogo avvenuto nella Casa in seguito al caso legato a Marco Bellavia, ha deciso di lasciare la trasmissione.

L’ex volto di “Non è la Rai”, durante una chiacchierata con Antonino Spinalbese, ha ammesso di essere pronta ad abbandonare il reality in caso di sua eliminazione. Difatti l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si trova in nomination contro Giaele De Donà e Nikita Pelizon e, il meno preferito, sarà costretto a salutare.

Lo sfogo choc di Cristina Quaranta

“Tanto se esci te esco io. Se tu te ne vai io me ne vado“ ha affermato con una certa decisione Cristina come ha riportato testualmente il sito “Libero Magazine“, ove si può capire quindi che la showgirl non sarebbe in grado di accettare l’addio di Antonino Spinalbese.

Lo sfogo però non si ferma qui: “L’ho già detto in confessionale al Grande Fratello. Io qui ci sto solo per i soldi non per altro. Se me ne vado non li prendo? Come no, li prendo eccome. Li prendo in studio. Non questi? Non c’è tanta differenza nel mio contratto. posso anche fare a meno di poco in più e stare fuori. Nel mio contratto c’è poca differenza“.

Sentendo questa esclamazione nella discussione interviene anche Elenoire Ferruzzi, ove sottolinea che in realtà la differenza nei contratti dei vipponi non è così poca come vuole far credere Cristina: “Proprio perché sei venuta qui per i soldi dovresti essere felice di restare in gioco. Guarda che se esci poi non prendi i soldi. Ah, nel tuo contratto non c’è tanta differenza? Nel mio sì invece, c’è differenza eccome”.