GF Vip, sfiorata la rissa tra Aldo Montano e Alex Belli

La puntata del 20 dicembre del “Grande Fratello Vip” per Alfonso Signorini è stata piuttosto accesa e ricca di emozioni. Dapprima il conduttore ha litigato pesantemente con Sonia Bruganelli, dal momento che la moglie di Paolo Bonolis, stizzita per gli atteggiamenti tenuti dal direttore, ha deciso di abbandonare lo studio di Canale 5 per circa quaranta minuti prima di rientrare.

Al momento la situazione sembra essere rientrata, ma va detto che la Bruganelli, nelle poche volte chiamata da Signorini per dire la sua sulle vicende inerenti alla casa, ha risposto sempre in maniera stizzita. Alfonso ha promesso che la situazione si risolverà durante la pubblicità, ma al momento il tutto sembra essere appeso su un filo.

La rissa sfiorata tra Alex Belli e Aldo Montano

Alfonso Signorini ha dovuto poi fermare una rissa tra Alex Belli e Aldo Montano. Inizialmente i due all’interno della casa hanno legato molto, ma lo schermidore poi decise di allontanarsi dall’attore quando si è avvicinato a Soleil, definendo questa storia d’amore su Instagram come un teatrino per far parlare di loro.

L’ex protagonista di “CentoVetrine”, nel pomeriggio di ieri, ha rilasciato un primo commento nei suoi confronti: “GIUDICATE, CRITICATE, PRENDETE POSIZIONI.. la Verità è solo una che con il mio essere Fuori dagli Schemi vi ho dato da PARLARE! Anche a Te Aldo Montano che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è Usare le MANI!”.

L’attore durante la diretta cerca di provocare in ogni modo Aldo Montano, ricevendo però da parte sua risposta fredde e poco soddisfacenti. Per questo motivo si avvicina a lui alzandosi dalla propria postazione: “Non ho preso in giro nessuno, è che tu quando ti ho tirato fuori, è venuta fuori la tua vera natura“.

A questo punto Montano chiede aiuto a Signorini, rivelando che non vuole essere protagonista di nessun litigio a “casa sua”. Il conduttore, comprenendo la richiesta dello schermidore, invita immediatamente Alex Belli a sedersi e di chiudere definitivamente i loro contenziosi.