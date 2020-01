"GF Vip": Serena Enardu guarda Pago e commenta in lacrime

Cosa ne pensa l’autore

Petra Ambrosini - Secondo me sia per Serena che per Pago questa non è una situazione facile e di immediata risoluzione. Immagino come per Serena non sia semplice non avere la possibilità di chiarire direttamente con l'ex fidanzato ed aspettare una sua eventuale uscita dalla casa del "Grande Fratello Vip" per poter sapere le sue reali intenzioni.