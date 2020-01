"GF Vip": Serena ci riprova con Pago: interviene l’ex tentatore Alessandro Graziani

Il cantante Pacifico Settembre in arte Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, sono stati i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del reality dei sentimenti, Temptation Island Vip e adesso si candidano a diventarlo anche per la nuova quarta edizione del Grande Fratello Vip. Solo due puntate sono andate in onda e l’ex coppia ha fatto già discutere molto.

La relazione tra Pago e Serena terminò a Temptation Island Vip, a causa dell’atteggiamento troppo intimo che Serena aveva assunto nei riguardi del tentatore Alessandro Graziani. Dopo la fine del reality dei sentimenti tra la Enardu e Pago non vi è stato alcun riavvicinamento e in molti hanno ipotizzato che potesse nascere qualcosa proprio con il single Alessandro, convinzione questa dettata anche dal fatto che una volta terminato l’intenso falò di confronto finale con Pago, Serena corse subito da Alessandro ed entrambi si dichiararono disposti a conoscersi fuori.

Con Alessandro non è mai stato ufficializzato nulla e adesso che Pago è uno dei concorrenti ufficiali della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Serena si è riscoperta innamorata di lui. C’è già stato un confronto nella casa più spiata d’Italia, dove la Enardu ha chiesto a Pago di riprovarci, mentre il cantante per il momento ha proseguito con la sua teoria, ovvero quella di voltare pagina.

In tutta questa storia è intervenuto proprio Alessandro, il quale sollecitato da alcuni followers, attraverso il proprio profilo Instagram ha espresso la propria opinione. Graziani si è detto ignaro di tutto e che con la Enardu è da un pò che non si sentono, con l’educazione che l’ha sempre contraddistinto e soprattutto con un senso di protezione che ha da sempre manifestato nei riguardi di Serena, ha pensato che la Enardu volesse per davvero trovare un pò di serenità.

Ha poi aggiunto: “Sono in una posizione dove parlare è molto scomodo, infatti non voglio entrare in nessun merito“. Le parole di Alessandro sono state abbastanza chiare, così come chiaro è il fatto che tra lui e Serena non ci sia assolutamente nulla e chissà che tra la Enardu e Pago non torni nuovamente il sereno, nonostante in molti ritengono che la sua sia solo una trovata pubblicitaria.