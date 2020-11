L’ex protagonista del docu-reality di Canale 5, “Temptation Island”, Selvaggia Roma è la nuova concorrente della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”. La bella romana è infatti entrata nella casa più spiata di Italia lo scorso venerdì 13 novembre 2020 e sta già facendo molto parlare di sè e discutere tra loro i concorrenti per la sua personalità vulcanica.

Selvaggia ha infatti litigato con l’ex moglie di Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci e l’ex velino di “Striscia la Notizia” Pierpaolo Pretelli. Nel corso della scorsa serata la nuova concorrente ha venuto però modo di chiarire definitivamente con quest’ultimo.

L’ex concorrente di “Temptation Island” nel corso del confronto ha però rivelato a Pierpaolo alcune considerazioni che il pubblico ha di lui, violando in questo modo le regole del reality show che impediscono di fornire notizie e riferimenti esterni ai concorrenti in casa. Queste le sue parole: “Fuori sei risultato una persona debole, è risultato che lei ha una persona fuori e ti sta prendendo in giro”.

Pierpaolo ha però tenuto a sottolineare come questa percezione non gli interessi in nessun modo visto che in questo specifico momento ha trovato all’interno della casa un equilibrio nel suo rapporto con Elisabetta Gregoraci (verso cui ha sempre avuto un particolare debole), riuscendo anche a creare una bella amicizia.

L’ex velino ha infatti ribadito come abbia sempre saputo che l’ex moglie di Flavio Briatore non sarebbe mai potuta andare oltre all’interno della casa per sue problematiche e varie dinamiche esterne da risolvere. Queste le parole di Pierpaolo Pretelli in merito: “Ancora non mi è dato sapere. In questo momento mi trovo in una situazione di stallo, sono in una fase di equilibrio dove sto anche meglio qui dentro”.