GF Vip, Selvaggia Roma dalla parte della Orlando, i dubbi sulla Del Vesco: "Non è stata chiara"

Un po’ come qualche tempo fa, quando si erano create della fazioni tra i concorrenti del reality show più famoso di sempre, “Grande Fratello Vip“, così adesso sembra che si sia ritornati a qualche settimana fa. Nella villa di Cinecittà infatti sembra siano nati nuovi piccoli gruppi, fazioni dove si trovano schierati i concorrenti.

I dissapori sono all’ordine del giorno, soprattutto tra l’attrice Adua Del Vesco (al secolo Rosalinda Cannavò) e Stefania Orlando. Pesanti sono state le stoccate di Adua, che durante la scorsa puntata del 7 dicembre, aveva detto di Stefania: “Manipolatrice, falsa, insensibile, sempre pronta a mettere il dito nella piaga e a farsi i fatti degli altri“. Anche la Orlando ha avuto da ridire sul comportamento criptico della Cannavò (e a quanto pare non solo lei).

A questo punto della vicenda entra in scena un terzo personaggio, esterno ai fatti ma che ha avuto modo di analizzare la storia in maniera oggettiva, ossia Selvaggia Roma. La Roma, se inizialmente aveva provato a restarne fuori, attuando un atteggiamento neutro, oggi si ritrova costretta a prendere parte ad uno schieramento e sembra sia rivolta dalla parte della Orlando, tanto da difenderla.

Durante una lunga chiacchierata tra la Orlando e la Roma si è avuto modo di constatare che Selvaggia appoggia pienamente il pensiero di Stefania, affermando che di fatto Adua è stata poco chiara: “Rosalinda si è sentita attaccata da te, ma tu non hai sbagliato. Lei non è stata chiara. Non mi ha mai spiegato perché ha detto quella cosa all’orecchio. Si è messa in gioco e dovrebbe esporre le cose con chiarezza“.

La fazione della Orlando e di Stefania, ma anche di Andrea Zelletta, mentre era nella sauna insieme a Pretelli ha criticato l’atteggiamento sia di Dayane Mello che della Del Vesco: “Mi sono accorto che in tanti giocano. Dayane ogni persona nuova che viene se la porta a se, e secondo te chi nominano? Me e Pierpaolo […] Anche Rosalinda, che ha detto quelle cose… Io quando dico una cosa, non mi scuso per averla detta. […] È un po’ ipocrita“. Come andrà a finire ora tra le due ragazze? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprirlo.