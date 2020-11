GF Vip, Selvaggia Roma critica la Gregoraci ma rivela: "Io nascondo molto, è una corazza"

Che il rapporto tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci non sia iniziato nel migliore dei modi era risaputo da tempo, ma sembra che il loro rapporto stia degenerando di giorno in giorno. Nonostante le due abbiano deciso di evitare ogni forma di relazione, proprio perché si ritrovano sempre più ai ferri corti, sembra che la Roma non sia intenzionata ad evitare la discussione.

Pare che l’ex di Temptation Island abbia criticato aspramente la Gregoraci, lanciando anche delle forti insinuazioni, tali che se venissero a conoscenza alla diretta interessata, di certo la lite sarebbe assicurata. Selvaggia ha infatti incontrato in giardino Dayane Mello, ed è partita subito in quarta nei confronti della Gregoraci, affermando: “Vorrei capire tutti i suoi percorsi. Ma se lei non fosse stata la moglie di Briatore? Ci pensavo ieri. Cosa avrebbe fatto? Ok che è una bella donna, ma io non parlo dell’estetica. È una domanda a cui non so rispondere“

Sembra però che tra i tanti nemici nella casa, la Roma abbia trovato in Dayane Mello un’amica sincera con cui parlare ed esprimere la sua reale personalità. La ragazza svela a Dayane che nella vita è davvero un’altra persona, non è per niente quel personaggio superficiale e litigioso che appare: “ma non mi interessa dire come sono fatta“.

Nello sfogo in giardino infatti è possibile vedere Selvaggia che si confessa a cuore aperto con la sua nuova amica: “io nascondo molto, è una corazza“.

Nella casa alcuni hanno notato che le due donne parlavano in maniera molto fitta, prese dal rispettivo scambio di esperienze passate. Alla fine Selvaggia si avvicina a dayane e la abbraccia, dicendole: “sei una bella persona forte, si sente da come racconti le cose”. Intanto però quelle critiche fatte alla Gregoraci sono stato registrato e con ogni probabilità non saranno autoconclusive, nessuna parola infatti nella casa è fine a se stessa. C’è una forte possibilità che questi dissapori tra le due donne sfoceranno in un’inevitabile litigio. Come si andrà a finire dunque tra Selvaggia ed Elisabetta? Non resta che scoprirlo con le prossime puntate.