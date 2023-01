GF Vip, Selvaggia Roma contro il cast: "Mi stanno tutti sulle pa**e! Antonella Fiordelisi? È aggressiva"

Ascolta questo articolo

Antonella Fiordelisi, fino a questo momento, sta dividendo in due il pensiero dei fan del “GF Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una buona metà dei telespettatori sta dalla sua parte, in cui tifano per lei e credono che dopo questa importante esperienza negli studi di Cinecittà ne uscirà rafforzata insieme a Edoardo Donnamaria, nonostante al momento tra i due non è tutto rosa e fiori.

Ovviamente però ci sono anche coloro che non credono molto agli atteggiamenti che sta tenendo l’influencer campana nella Casa. Le ultime pesanti critiche sono state ricevute da Antonella nelle scorse dirette, quando ha vinto il televoto della preferita contro Oriana Marzoli, nonostante nei sondaggi sui social si ritrovasse nettamente sfavorita. Da qui infatti sono piovute accuse di presunti bot che l’avrebbero portata a vincere, in maniera poco leale, la nomination.

Le parole di Selvaggia Roma sul GF Vip

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, in questi giorni Selvaggia Roma ha rilasciato una lunga intervista a “Casa Pipol“. Qui ovviamente parla della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, sottolineando però inizialmente che della sua annata, con un pizzico di dispiacere, non si praticamente più con nessuno.

Il discorso poi si sposta su Antonella Fiordalisi, ove Selvaggia non pare avere un pensiero positivo: “Era partita bene perché stimolava questa presa di posizione per difendere chi era aggressivo ma invece l’aggressività l’ho vista in lei. È una persona tanto insicura. La sua relazione con Donnamaria è tossica. Non so come saranno state le sue storie passate ma gli uomini così li fai scappare”.

Ammette però che da questa edizione, almeno per lei, non si starebbe salvando neanche un concorrente: “Non mi piace nessuno. Chi vince questo GF? Tra tanti quello che mi fa proprio ridere è Tavassi. Chi mi sta sulle palle? Un po’ tutti… non si salva uno“.