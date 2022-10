GF Vip, sei nuovi concorrenti pronti a entrare nella Casa: tra essi l’ex fidanzato di Pamela Prati e Patrizia De Blanck

Ascolta questo articolo

Di possibili nuovi ingressi in corso d’opera nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, se ne parla già da svariate settimane, addirittura prima dell’inizio della settima edizione.

Difatti la durata promessa da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, che dovrebbe oscillare dalle 8 ai 10 mesi, costringe per forza il direttore del settimanale “Chi Magazine” e il suo staff nel sondare altri vipponi da far sbarcare negli studi di Cinecittà.

I nomi che dovrebbero entrare nella Casa

Secondo le ultime voci, al “Grande Fratello Vip” sarebbe tutto pronto per l’ingresso da parte della modella brasiliana Helena Prestes, conosciuta soprattutto per aver avuto un breve flirt con Daniele Del Moro e Antonino Spinalbese, entrambi concorrenti della settima edizione, ed ex concorrente di “Pechino Express 9 – La rotta dei sultani” in coppia con Nikita Pelizon.

Tra gli ex fidanzati dei vipponi sarà presente, salvo clamorosi colpi di scena, ci sarà pure Max Bertolani, ex giocatore di football ed ex naufrago de “L’isola dei famosi”. Lo sportivo ha infatti avuto una relazione con Pamela Prati ma, come rivelato dal diretto interessato in una lettera scritta al settimanale “Di Più Tv“, i due non si sono lasciati nel migliore dei modi: “Non hai mai accettato di essere stata lasciata da me e ti sei voluta vendicare mettendomi in cattiva luce con tutti. Ora mi aspetto le tue scuse”.

Gli altri tre nomi invece dovevano entrare già all’inizio dei giochi, ma alla fine Alfonso Signorini ha optato per chiamarli a giochi in corso: infatti in trattativa ci sarebbero anche l’ex tronista di “Uomini e Donne” Teresa Langella, la contessa Patrizia De Blanck e Umberto Smaila, ma non si sa se si porterà il figlio oppure no.

Il sesto vippone, seppure a oggi sembra essere più un sogno che altro, è quello legato a Dayane Mello. Come rivelato a “Casa Pipol” Signorini avrebbe avuto un contatto telefonico con l’italobrasiliana, ma al momento non si conosce lo stato delle trattative.