GF Vip, scoppia il caos a poche settimane dalla finale: "Ora rischiano anche gli autori e la produzione"

Le conseguenze della linea dura messa in campo da Pier Silvio Berlusconi per la settima edizione del “Grande Fratello Vip” sono state messe in atto durante la scorsa diretta. Alfonso Signorini infatti, oltre ad aver ammonito Edoardo Tavassi, ha deciso di squalificare Edoardo Tavassi per alcuni comportamenti poco consoni con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi.

Mentre è stato squalificato, Edoardo ha rivelato di aver cercato di controllare il proprio comportamento, sottolineando però di essere sfociato in quella rabbia poiché deluso da Antonella. Per molti la causa dietro a questi sfoghi potrebbe essere la lunga durata del reality poiché, dopo sei mesi, i nervi dei concorrenti iniziano a saltare.

Scoppia il caos al “GF Vip”

Intanto, come riportato da “Agent Beast” che già in passato ha spoilerato parecchie informazioni importanti sul “Grande Fratello Vip”, non sarebbero solamente i concorrenti finiti sotto l’occhio vigile della rete. Difatti, nel tweet pubblicato immediatamente dopo l’ultima diretta, l’account social rivela come la situazione sia precipitata quando si è ignorata la situazione psicologica dei due Edoardo.

“A rischio tutti!, scoppia il caos al GF Vip a 4 settimane dal termine” si legge nel tweet ove poi viene aggiunto: “A rischio produzione, autori e regia. Sotto la lente d’ingrandimento alcune inadempienze e mancanze dopo le diverse sollecitazioni (della psicologa) sullo stato emotivo e psicologico di Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria”.

Successivamente sempre “Agent Beast” aggiunge ulteriori particolari in merito alla situazione dietro alle quinte del reality show: “In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. Ho provato a mascherare il messaggio ma in linea di massima quello che è accaduto è stato che ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi su Edo D e Daniele e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme ma non è stato preso in considerazione quindi di conseguenza autori e produzione finiscono a rischio”.