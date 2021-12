Stiamo parlando del triangolo amoroso più chiacchierato di sempre. Durante le puntate del ‘Grande Fratello Vip’ non si parla d’altro, ormai da settimane. Alex Belli e Solei Sorge sono due protagonisti del reality e come ormai saprete, tra i due sembra esserci qualcosa.

Nelle settimane passate abbiamo visto fin da subito la chimica che è scoppiata tra i due, che però hanno sempre negato. Più volte, abbiamo anche assistito alle incursioni di Delia in casa e nel programma. Infatti, Delia Duran, moglie di Alex Belli, è intervenuta nel programma sia per confrontarsi con Solei che con il marito. Sembrava però esserci stata una conclusione, la scorsa settimana Delia aveva chiarito sia con il marito che con Soleil. Ovviamente questo non ha cambiato gli atteggiamenti dei due concorrenti. Sabato, durante la serata in cui i protagonisti hanno messo in scena la ‘Turandot’, i due si sarebbero scambiati un bacio molto profondo e passionale.

Questo ovviamente non è sfuggito agli occhi attenti del Grande Fratello e nella puntata successiva i protagonisti sono stati chiamati a dare spiegazioni. Quello che però avviene al termine della puntata è molto interessante, Alex si dichiara a Soleil.

Questo è il teatrino a cui abbiamo assistito da ormai tante settimane e che non sembra terminare. Amedeo Verza, esperto di gossip, scrive: “Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip! Qualche settimana prima dell’inizio del reality le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme CiccioPasticcio e un noto manager di agenzia milanese […] Smontato ufficialmente il teatrino”.

Questa è la bomba lanciata da Verza che, se fosse vera risolverebbe le domande di tanti telespettatori che non vedono chiarezza in tutta questa storia. Secondo le sue parole Soleil e Delia si conoscevano già ed erano a cena allo stesso tavolo.Sia i due concorrenti che la moglie sono stati più volte attaccati perchè i loro atteggiamenti sembravano falsi e poco credibili. Se Verza avesse ragione sarebbe quindi risolto l’arcano ma se così fosse, come la prenderebbe il Grande Fratello?