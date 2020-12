GF Vip, scontro tra Zorzi e la Lorenzini. Signorini tuona: "I motivi li tireranno fuori loro o lo faremo noi"

L’entrata di Sonia Lorenzini al “Grande Fratello Vip” ha creato scompiglio soprattutto per Tommaso Zorzi che sembra avere con lei dei conti in sospeso. I due gieffini dopo la diretta su Canale 5 si sono confrontati duramente ma sembra che i veri motivi del loro contendere non siano ancora stati rivelati.

Durante la puntata di “Casa Chi”, il programma che va in onda sul canale Instagram del settimanale “Chi“, è stato proprio Alfonso Signorini a rivelare alcune perplessità circa questa disputa. Sembrerebbe infatti che la verità su questa antipatia tra la Lorenzini e Zorzi non sia ancora venuta del tutto a galla.

La Lorenzini ha rimproverato a Zorzi di averla snobbata durante un evento mondano e di averla derisa in alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Signorini, però, è convinto che ci sia dell’altro ed è desiso più che mai a tirare fuori la verità, ma soprattutto pensa che i diretti interessati debbano raccontare come stanno in realtà le cose.

Gf Vip, Alfonso Signorini deciso a scoprire la verità

“La vera ragione per cui i due hanno litigato non è ancora venuta fuori e secondo me prestissimo la tireranno fuori, perché è ben più grave il motivo” ha rivelato Alfonso Signorini per poi aggiungere: “Se avete notato, Tommaso non sopporta Sonia, si tengono ben lontani. Anzi, lui l’ha detto apertamente, ‘quella proprio non la reggo’. Ma non è che tutto nasce dal fatto che in una sfilata la Lorenzini non l’abbia salutato, non è certo quello. Adesso staremo a vedere se la tireranno fuori questa cosa, perché se non lo faranno loro, lo faremo noi“.

Per capire meglio questi rumors lanciati dal conduttore del “Grande Fratello Vip”, bisogna tornare indietro nel tempo quando la Lorenzini è finita al centro di alcuni gossip riguardanti qualche flirt, da lei peraltro smentito. Si parla del pettegolezzo riguardante una sua relazione con Andrea Damante quando ancora lui aveva una relazione con Giulia De Lellis. Per poi passare ad alcune foto con Eros Ramazzotti in un maneggio che avrebbero dato un certo fastidio a Zorzi, molto amico di Aurora Ramazzotti.