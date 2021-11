GF Vip, scontro tra Soleil e Sophie: "Sei acerba e priva di personalità"

La puntata del 19 novembre del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha visto come protagonista Soleil Sorgè. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” inizialmente si scontra con il suo ex fidanzato Gianmaria, affermando di essere stata fregata in un primo periodo da lui, scoprendo poi con il tempo del suo “bluff”.

L’altra sua rivale all’interno della casa è invece Sophie Codegoni. Sin da subito le due ragazze si sono scontrate fortemente, spesso senza esclusioni di colpi. In particolar modo Soleil ha accusato la ragazza di essere una persona senza contenuti e tutto quello che fa è soltanto una brutta copia.

L’ultimo scontro tra Soleil e Sophie

Approfittando delle ultime frecciatine nate in questi giorni, Alfonso Signorini chiama entrambe le ragazze in mystery room con l’obbiettivo di chiarirsi. Come ci si può facilmente aspettare sia Soleil che Sophie non hanno molta intenzione di fare amicizia, ma nel loro ultimo confronto i loro toni non si alzano praticamente mai.

“Su molte cose l’ammiro e la rispetto, ma ci sono altre cose che proprio non mi vanno giù e quando vedo quelle cose parto all’attacco” afferma con decisione Sophie che poi aggiunge: “Quello che ho sempre chiesto a Soleil è un po’ di obiettività in più perché tu di me vedi tutto male, no carattere e no personalità”.

In questa circostanza Soleil prova a rispondere a Sophie in maniera piuttosto pacata rispetto alle scorse dirette: “In alcune situazioni della vita la vedo un po’, anche giustamente, acerba e alla ricerca di una personalità. Da prima che entrassimo dove tu eri già partita con questo piede di guerra che io non apprezzo in generale ho cercato di farti capire che io se hai bisogno sono qui perché credo nel sostegno tra donne”.

Successivamente Alfonso Signorini, probabilmente per accendere il confronto che fino a quel momento non ha portato i risultati sperati, mostra alcuni post ove alcuni telespettatori sui social network accusano Sophie di copiare negli atteggiamenti Soleil. Nonostante questo però la discussione termina con un nulla di fatto, ove il direttore del settimanale “Chi” invita le due ragazze a tornare in studio in cui ne discutono brevemente con gli altri concorrenti nella casa prima di cambiare argomento.