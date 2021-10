GF Vip, scontro tra Soleil e Raffaella Fico: le due opinioniste si schierano con l’ex corteggiatrice

Il caso del “bicchiere-gate” all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, così chiamato da Alfonso Signorini, sta facendo ancora discutere. La napoletana accusa l’ex tronista di “Uomini e Donne” di aver lanciato un bicchiere con eccessiva veemenza al punto da rischiare di ferirla.

Il tutto nasce dalla forte competività di Soleil durante un gioco proposto direttamente dagli autori: infatti al suono random di una sirena i concorrenti hanno soltanto trenta secondi per schiacciare un pulsante presente in giardino. Una volta trasmesso questo rumore l’italo americana, durante lo scatto, ha appoggiato in maniera eccessiva il bicchiere sul tavolo. La Fico immediatamente sottolinea la gravità del gesto avendo fatto spaventare anche Katia Ricciarelli e Soleil, dopo un po’ di tempo, chiede scusa a tutti.

Nuova lite tra Soleil Sorgè e Raffaella Fico

A quanto pare il caso legato al bicchiere non è finito, dal momento che Alfonso Signorini a inizio puntata ne ritorna a parlare cercando di chiarire una volta per tutte le incomprensioni. Raffaella Fico ritorna a sottolineare la gravità della situazione considerando i bicchieri fragili, mentre Soleil è convinta che i concorrenti nella casa stanno cercando in ogni modo di screditarla dinanzi al pubblico da casa.

A dare manforte all’ex tronista di “Uomini e Donne” è l’opinionista Sonia Bruganelli: “Raffaella, se ti tolgono dalla cucina, non fa differenza“ ma anche la sua collega, Adriana Volpe, concorda con il suo pensiero: “Molte donne della casa temono la personalità da regina di Soleil Sorge. E allora tutte le donne presenti cercano di coalizzarsi contro Soleil perché è l’unico modo per fare scacco matto alla regina”.

La Fico non si scompone più di tanto, rivelando di voler fare semplicemente il suo percorso nella casa senza fare nessun giochetto per abbindolare il pubblico. E, durante la parte finale, ritorna ad accusare gli altri concorrenti che dietro spalrano di Soleil e poi durante la puntata rimangono in silenzio.