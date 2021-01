GF Vip, scontro tra Samantha De Grenet e Antonella Elia

La diretta del 4 gennaio del “Grande Fratello Vip” è stata davvero infuocata. Come sempre gli argomenti bollenti non sono mancati e se Natalia Paragoni ha rifiutato un nuovo faccia a faccia con Andrea Zelletta e la mamma di Pierpaolo Pretelli è entrata nella casa per mettere ancora una volta in guardia il figlio; uno scontro accesissimo tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, è andato in onda.

Antonella è ormai opinionista fissa nel reality, mentre la De Grenet è entrata da poco nella casa nelle vesti di concorrente. Fin da quando Samantha ha messo piede a Cinecittà, la Elia non ha fatto altro che attaccarla e gli scontri nel corso delle puntate si sono consumati. Adesso però l’opinionista ha deciso di guardare negli occhi la sua nemica e così è entrata direttamente nella casa.

Le due donne di certo non se le sono mandate a dire, e soprattutto Antonella ci è andata giù pesante. “Complimenti. Sei la regina dell’arroganza. Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo?“, ha così esordito l’opinionista rivolgendosi a Samantha. La discussione è poi divampata, fino a quando la Elia ha pronunciato una frase che ha portato a delle conseguenze sia dentro che fuori la casa.

“Sei un po’ ingrassata comunque ultimamente. Dovresti fare un po’ più di palestra, stai cedendo al peso dell’età“, ha asserito l’opinionista rifacendosi alla forma fisica della gieffina. La frase incriminata ha fatto insorgere il web, dove gli utenti in rete non hanno per niente gradito il comportamento di Antonella. Anche Samantha ha avuto la sua reazione, seppur a scoppio ritardato.

Difatti lì per lì la De Grenet non ci ha dato peso, salvo poi sfogarsi una volta terminata la diretta. La gieffina è scoppiata in lacrime e parlando con Stefania Orlando, ha fatto una rivelazione riguardante il suo passato. “Prima di parlare della fisicità di una persona dovresti fare due domande. Se avessi rivelato quella cosa. A differenza di Antonella io non gioco su una cosa che la potrebbe far sentire piccola così, strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, non si fa“, queste le parole della De Grenet.

La Orlando si è subito schierata dalla parte della sua compagna d’avventura, non comprendendo per niente il comportamento della Elia. La cosa che avrebbe potuto rivelare a cui ha fatto riferimento Samantha, riguarda il suo passato. Nel 2018 la showgirl è scomparsa per un po’ dalle scene a causa della comparsa di un tumore al seno. La massa è stata asportata e Samantha ha vinto la sua battaglia.

A parlarne in casa, è stata la stessa gieffina qualche giorno fa. Insomma, la Elia non è stata per niente carina nei confronti di Samantha e sicuramente nelle se vorrà, nelle prossime puntate avrà la possibilità di chiarirsi con lei. Un comportamento, quello di Antonella, che ha fatto infuriare praticamente tutti.