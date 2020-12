GF Vip, scontro tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. La contessa tuona: "Stai zitta, falsa!"

Il “Grande Fratello Vip” sembra essere sempre una polveriera sul punto di esplodere. Anche quando i concorrenti abbandonano la casa perché eliminati, trovano il modo per discutere con chi è rimasto dentro, di un qualcosa tra loro che magari è ancora irrisolto. Ciò è quanto accaduto durante la diretta del 7 dicembre, tra Stefania Orlando e la contessa Patrizia De Blanck.

La De Blanck è stata eliminata dal gioco qualche settimana fa e durante la sua permanenza in casa, gli scontri con la Orlando erano sotto gli occhi di tutti. Addirittura quando la contessa uscì, Stefania si sentiva in colpa per averla nominata. Proprio quella nomination non è mai andata giù a Patrizia, tanto che ancora adesso ne parla e attacca la Orlando per tale motivo.

Durante la puntata del 7 dicembre, uno scontro infuocato a distanza, si è consumato tra la contessa che era in studio e la gieffina che era nella casa. Tutto ha avuto inizio quando è stato mandato in onda un filmato le cui immagini mostravano le liti tra la Orlando e Rosalinda Cannavò. Le due hanno spiegato che non si prendono per niente e che non riescono a trovare un punto di incontro.

Antonella Elia ha definito Stefania la concorrente ideale, dato che riesce sempre a creare dinamiche che sfociano in discussioni. A quel punto è intervenuta la contessa, la quale si è alzata dalla poltrona e ha iniziato ad urlare e inveire contro la Orlando. La De Blanck ha tirato fuori ancora la storia della nomination, tuonando a Stefania: “Avevi detto che non mi avresti nominata e invece lo hai fatto, Sei una falsa e una bugiarda“.

La gieffina si è difesa, spiegando a Patrizia che in realtà era stata lei a dirle che non l’avrebbe nominata e che non era detto che a sua volta ricambiasse il favore. I toni si sono accesi ancor di più e la De Blanck ha urlato: “Stai zitta! E poi mandi anche il marito a dirmi di non farti piangere?“. Signorini è rimasto incredulo e ha cercato di sedare gli animi.

La contessa durante l’arco della puntata si è spesso alzata dalla sua poltrona non rispettando le distanze di sicurezza, Il conduttore l’ha redarguita a più riprese, fino a stendersi a terra dallo sfinimento. Nel mentre anche il web è intervenuto e si è scagliato contro la De Blanck, a difesa di Stefania. Insomma, il comportamento della contessa non è stato per niente gradito.