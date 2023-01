GF Vip, scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: "Ti piace provocarmi e fare la vittima"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, due delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, è ai minimi storici. Tra le due vippone non c’è mai stata una grossa sintonia, ma nelle ultime settimane i rapporti sembrano essersi logorati ancora di più.

Durante la diretta del 23 gennaio Alfonso Signorini ha voluto far confrontare le due vippone, sapendo benissimo che sia Antonella che Oriana sono tra le concorrenti più apprezzate di questa edizione. Come ci si poteva facilmente aspettare però entrambe non sembrano trovare un punto in comune, e si lanciano delle frecciatine sin dal primo istante.

Lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

Il discorso viene iniziato da Antonella che, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, rivela di non provare nessuna antipatia nei confronti di Oriana ma afferma di essersi sentita usata da lei. Infatti secondo la schermitrice la showgirl si sarebbe avvicinata a lei solamente per cercare di avere un rapporto più stretto con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto un breve flirt nella Casa.

Oriana però non ci sta e passa subito all’attacco, rivelando che Antonino non c’entra nulla in merito a questa storia: “Non mi sono avvicinata a te perché eri amica di Antonino. Sei stata tu a non starmi vicina quando ne avevo bisogno, non ti interessavo più perché non frequentavo più Antonino. Parli della sensibilità femminile quando in realtà ti piace da morire dirmi che mi butto addosso a tutti gli uomini. Tu provochi e fai la vittima. Tutti i giorni trova anche due minuti per provocarmi. Io non ci casco mai”.

Dagli studi di Canale 5 interviene come al solito Sonia Bruganelli che, parlando delle due concorrenti, afferma come Antonella stia cercando di curare la sua mitomania, mentre Oriana soffrirebbe ancora di questo “problema”. Orietta Berti invece decide di spezzare una lancia a favore della Marzoli, rivelando che per lei Antonella si sarebbe avvicinata alla showgirl solamente per i suoi follower.