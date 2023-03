GF Vip, scontro tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi: "Ha voluto strumentalizzare la storia con Edoardo"

Ormai sembra essere arrivato ai ferri corti il rapporto tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, due delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. In realtà le incomprensioni tra le vippone va avanti già da un po’ di tempo, ma negli ultimi giorni pare che si sia rotto definitivamente il loro rapporto.

Nel corso della puntata, ove Micol è riuscita a conquistarsi il secondo pass per la finale dopo quello preso da Oriana Marzoli, ha accusato Antonella di aver strumentalizzato la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Ovviamente la schermitrice campana ammette nell’esserci rimasta male per aver ascoltato queste accuse, affermando che nelle ultime settimane avrebbero anche provato a costruire un rapporto tranquillo e senza scontri.

Il faccia a faccia tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi

Antonella nel corso dell’ultima settimana, come mostrato anche in una clip mostrata da Signorini, ha rivelato che Micol senza Edoardo Tavassi non vale praticamente nulla. Micol però ribadisce lo stesso pensiero nei confronti della rivale: “Al di là della storia che ha strumentalizzato vuole mettere zizzania, non ha fatto altro. Io penso la stessa cosa di lei, senza Edoardo e senza le sue polemiche non ha fatto più nulla. Infatti quando è andato via non si è più vista”.

La Fiordelisi, in merito a queste dichiarazioni, rivela di essere scioccata e stupita poiché sperava che il loro rapporto potesse diventare un po’ più amichevole: “Mi sono avvicinata a Micol e stavamo cercando di avere un rapporto. Ultimamente l’ho sentita dire che si parla sempre di me ed Edoardo”.

Micol però, come riportato testualmente il sito “Leggo“, smentisce le parole di Antonella: “Ho solo detto che sono mesi che non ricevo una sorpresa, Edoardo mi ha detto che qui funzionano di più le dinamiche delle coppie ed è vero che Anto e Edo hanno sfracassato”.