GF Vip, scontro tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi: svelato il vero motivo della sfuriata

Il carattere mite e composto di Matilde Brandi al “Grande Fratello Vip” è stato molto apprezzato da Alfonso Signorini che non ha perso occasione per elogiarla durante le varie dirette del programma. In quella andata in onda ieri 5 ottobre, però, le cose sembrano essere cambiate e la Brandi ha perso completamente il controllo, lasciando tutti di stucco.

I toni si sono alzati tra lei e Tommaso Zorzi quando l’influencer ha pronunciato una battuta che alla Brandi non è piaciuta per niente. Commentando l’arrivo imminente del fidanzato di Adua Del Vesco, Zorzi ha esclamato: “Ora ci sarà il fidanzatino di Casablanca”. Dopo aver ascoltato quelle parole, Matilde è esplosa contro il ragazzo: “Non mi piace che tu parli male di Adua, non sai cosa ha passato (…) No non sto calma, tu puoi rompere il c***o io non lo posso rompere? Lo rompo. (…) Una battuta? Era infelice. Ipocrisia! Sono cose loro che ne sai cosa hanno passato nella vita!“.

GF Vip, Matilde Brandi perde la pazienza con Tommaso Zorzi

Poi ha ribadito che non le è piaciuto nemmeno il fatto che Zorzi abbia raccontato la confidenza della Del Vesco sulla se**ualità di Massimiliano Morra. Secondo la Brandi dirlo in diretta è stata una mancanza di tatto, lei spiega di aver scelto di confermare la parola “strategia” proprio per lasciare a Morra la possibilità di fare outing, fermo restando che le confidenze di Adua siano vere.

Grazie al sito “trashitaliano.it“, scopriamo la verità sul reale motivo di questo livore. In pratica tutto ha inizio da una conversazione tra Zorzi e Maria Teresa Ruta, ascoltata dalla Brandi. Matilde è convinta che, mentre parlavano, i due hanno insinuato che la Del Vesco potesse essere lesbica: “Continuavate a fare la roba dei film, ma soprattutto vi ho visti e sentiti tu e Maria Teresa che dicevate che quella è lesbica. Bisbigliavate qualcosa su quello” ha affermato l’ex ballerina.

Tra lo stupore di Zorzi incredulo per quello che stava ascoltando dalla Brandi, è intervenuta anche la Ruta per chiarire la questione: “Non abbiamo detto lesbica. Abbiamo detto ‘siamo a Beautiful’, era una telenovela, ne verrà una dietro l’altra. Però era solo una battuta. Sono battute quelle che abbiamo fatto”. Insomma, sembrerebbe proprio che ci sia stato un misunderstanding tra i tre, ma il ritorno alla tranquillità pare essere ancora molto lontano.

La Brandi dopo lo scontro è rimasta molto scossa, tanto che una volta tornati in diretta ha chiesto di poter abbandonare la Casa spiegando che quel tipo di gioco non faceva per lei. Signorini, però, ha saputo in qualche modo tranquillizzarla e convincerla a stringere in denti e ad andare avanti.