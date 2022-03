GF Vip, scontro tra Lulù e Jessica Selassié: "Passo sempre per cattiva, io non ti tratto male"

Lo scontro avvenuto durante la serata del 13 marzo tra le sorelle Selassié nella casa del “Grande Fratello Vip” non è passato inosservato. Jessica ha infatti accusato Lulù di essere poco ordinata durante una preparazione di un dolce fatto per festeggiare l’ultima serata passata dai sei inquilini all’interno della casa più spiata d’Italia.

In questa circostanza Lulù passa immediatamente all’attacco, accusando Jessica di essere una persona poco normale per aver iniziato un litigio su un argomento così poco importante come questo. La sorella maggiore chiude la conversazione, ammettendo di non veder l’ora che finisca la sesta edizione del “GF Vip” per non dover stare con lei 24 ore su 24.

L’ultimo scontro tra Lulù e Jessica Selassié

Aprendo questo scontro, Alfonso Signorini dichiara che il loro rapporto è arrivato ormai “all’effetto saturazione”, cosa poi confermata da Lulù dopo pochi secondi: “Io quando dico delle cose lei si inalbera per delle cose ridicole che non c’è bisogno di arrabbiarsi”.

Lo sfogo della più piccola delle sorelle Selassié non termina qui: “A un certo punto mi sono anche stufata che devo passare sempre io per cattiva, che ti tratto male”. Tuttavia la risposta di Jessica non si fa attendere: “Ma assolutamente. Solamente che adesso che torniamo a casa, ci sono tante altre persone, non devo per forza passare il tempo con te, perchè qui dentro abbiamo passato anche fin troppo. Non vedo l’ora di tornare da te Clari, mi sei mancata tantissimo”.

Il conduttore continua a stuzzicare Lulù, domandando che se arrivasse in finale chi vorrebbe come vincitrice tra lei e Jessica: “Ovviamente io” per poi concludere: “Però sarei contentissima, l’ho detto anche in questi giorni che sarebbe un sogno spegnere le luci con Jessica perchè ho iniziato questa avventura con le mie sorelle, quindi sarebbe bellissimo chiudere questa avventura con mia sorella”.