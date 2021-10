GF Vip, scontro tra le sorelle Selassié: "Non la pensiamo allo stesso modo su Soleil"

Arrivano i primi screzi tra le sorelle Selassié, le concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. A quanto pare non tutti sono d’accordo con chi mandare a nomination è questo avrebbe creato delle serie tensioni tra le tre ragazze.

Per questo motivo Clarissa, come riportato dal sito “Biccy“, vorrebbe che dalla prossima settimana si dividesse dalle altre due sorelle per continuare il proprio percorso in solitaria. Un desiderio abbastanza plausibile e soprattutto fattibile, dal momento che in passato si è già assistito alla separazione di alcune coppie, come quella formata da Cecilia e Jeremias Rodríguez.

Lo sfogo di Clarissa Selassié

A quanto pare il desiderio di Clarissa è quello di mandare al televoto Soleil Sorgè, mentre le altre due principesse etiopi la pensano in maniera totalmente diversa e durante una chiacchierata con Jo Squillo e Ainett Stephens afferma: “Inizio ad avere delle divergenze. Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato Soleil. A Lucrezia e Jessy ho proprio detto ‘ragazze votiamola’, perché è l’unica donna con cui ho avuto delle cose pesanti è lei. Loro mi hanno detto ‘no, noi abbiamo chiarito con Sole e non la vogliamo votare“.

Continuando il suo discorso Clarissa dichiara di essere poco convinta ad accettare i comportamenti tenuti da Soleil all’interno della casa: “Ha quasi dieci anni più di me e potrebbe pensare che è la mia prima esperienza in tv. Invece non le frega nulla e mi tratta in maniera pessima”. Oltre a sottolineare di avere un pensiero diametralmente opposto da Lulù, rivela di essersi offesa che l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” abbia chiesto scusa a Jessica e non a lei.

Fino a oggi Alfonso Signorini non ha ancora trattato in maniera approfondita questo argomento, ma quasi sicuramente nella puntata di lunedì potrebbero arrivare delle novità molto succulenti in merito.