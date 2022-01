GF Vip, scontro tra Katia Ricciarelli e Barù: gli applausi del pubblico per lui

Nonostante l’avvertimento fatto da Signorini, i concorrenti del Grande Fratello Vip non hanno dato cenno alcuno di placare gli animi, dando infatti adito a numerosi scontri anche dopo il discorso del padrone di casa.

E pensare che qualche settimana fa il presentatore fu molto chiaro, quasi a dire cristallino: “La vostra è incapacità ma il limite è stato oltrepassato, vi chiediamo di prenderne atto e recuperare lo spirito con cui avete iniziato questa avventura. Non vi riconosco più, non riconosco più quel patto di fiducia che abbiamo sottoscritto. Ho sentito il bisogno di guardarvi. L’intolleranza non significa sparare cavolate dalla mattina alla sera“.

Katia Ricciarelli contro Barù: “apri fin troppo la bocca”

A dirla tutta, protagonista indiscussa delle diatribe è sempre lei, Katia Ricciarelli. La lirica infatti si ritrova sempre invischiata in una serie di incomprensioni proprio per il suo modo di relazionarsi con tutti i ragazzi, partendo proprio dalle sue acerrime nemiche, le sorelle Selassié. In molti non hanno per nulla gradito infatti quel commento poco carino fatto nei confronti di Lulù, definendola “scimmia“, oppure definendola: “la principessa che sta con le gambe aperte“.

Nella casa ormai si sono create due fazioni: da una parte c’è Katia Ricciarelli, Manila e Soleil, dall’altra si sono schierate Miriana, le sorelle Selassiè e Nathalie Caldonazzo. Per quanto riguarda Barù, se prima il ragazzo era ben disposto ad accettare gli atteggiamenti della lirica, oggi ha iniziato ad accusare anche lui la lingua biforcuta della donna, tanto da imbastire un primo scontro.

Durante la colazione infatti, Katia dichiara: “Ragazzi 50 anni di lavoro e adesso sono quattro mesi che non apro bocca, mai è successo“. I concorrenti si sono guardati tutti, ma l’unico che ha risposto a tono è stato proprio Barù, il quale notoriamente non ha peli sulla lingua: “Ora aprire bocca.. la apri anche abbastanza“.

Di certo come poteva non rispondere la Ricciarelli alla sfida? Ed ecco che infatti esclama: “Beh, ho imparato da te, hai una linguaccia. Almeno ogni tanto io dico qualche volta di giusto, tu bleah…“. Comunque sia andata, dal pubblico si è sollevato un applauso fragoroso nei confronti di Barù, segno che l’indice di gradimento di Katia sia colato a picco? Vedremo le sorti della lirica nella prossime puntate del GF Vip.