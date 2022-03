GF Vip, scontro tra Davide Silvestri e Lulù Selassié: "Sei bugiarda e doppiogiochista"

L’amicizia tra Lulù Selassié e Davide Silvestri sembra essere ormai finita. Nelle ultime settimane i due si sono allontanati molto e Alfonso Signorini, durante la diretta del 7 marzo del “Grande Fratello Vip“, ha provato a fare chiarezza sul loro rapporto ormai quasi compromesso.

Messi faccia a faccia nella mystery room, Davide accusa immediatamente di essere una ragazza capricciosa, bugiarda e doppiogiochista. Le offese però non vengono prese benissimo da Lulù che passa al contrattacco e ammette di sperare che possa essere eliminato al televoto: “È molto furbo questo ragazzo, spero che se ne vada“.

Davide ammette di esserci rimasto male perché è stato nominato quando ha provato ad avvicinarsi a lei dopo il ritiro di Manuel Bortuzzo, ma Lulù motiva quella nomination: “Ti ho nominato perché sei l’ultima persona che cerco quando ho un problema. Io non sono né falsa né bugiarda. Tutto ciò che pensavo l’ho sempre detto. Gli ho dato del falso solo per difendermi dai suoi insulti. Mi ha detto capricciosa, e quindi? Non siamo in caserma”.

La risposta di Silvestri però non si fa attendere e accusa la vippona di essere poco rispettosa nei confronti degli alltri: “Tu giudichi tanto le altre persone dicendo cattiverie e usando parole pesanti e quando qualcuno si permette di giudicare un tuo comportamento tu sbotti. Vuoi rispetto ma non lo porti“.

La reazione degli altri vipponi

Jessica, la sorella di Lulù, spezza una lancia a favore di Davide affermando che lei dovrebbe cercare di imparare a calmarsi con le sue reazioni. Barù invece, nonostante ci tiene ad ammettere di apprezzare molto il carattere di Lulù, sottolinea che a volte dice delle cose molto pesanti verso gli altri concorrenti, e dovrebbe imparare a dare un peso alle parole.

Durante la settimana Giucas ha preso le difese di Davide, cosa che non ha mai nascosto, e durante la diretta viene mostrata la clip in cui l’illusionista afferma dell’impossibilità di Lulù di riuscire a vincere. Durante la diretta però Casella prova a difendersi, rivelando che la principessa è fatta così e quindi spera in una sua vittoria, ma viene immediatamente rimproverato da Signorini perché in settimana ha affermato una cosa totalmente diversa.