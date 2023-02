GF Vip, scontro tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: "Vai a ca**re, tornatene a casa!"

Ascolta questo articolo

Nella diretta di lunedì ha fatto il suo ingresso Martina Nasoni, la ragazza dal “cuore di latta” ed ex fidanzato di Daniele Dal Moro, concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip” che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli in onda su Canale 5.

Proprio durante il suo ingresso l’ex volto di “Uomini e Donne” si è mostrato felice per l’ingresso di Martina, rivelando come con lei ci sia stato comunque un bel rapporto nonostante, a causa di alcuni problemi raccontati anche nella Casa, non si sia riuscito a godere del tutto questa relazione.

Un atteggiamento che non venne molto apprezzato da Oriana Marzoli, l’influencer con cui si sta conoscendo Daniele da già un paio di settimane: “Non credo che possa essere la ragazza che fa per lui. Questa ragazzina è una finta santarellina che mette zizzania”.

La lite tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

Nelle ultime ore si è registrato un nuovo avvicinamento tra Daniele e Oriana e, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, questo non sarebbe piaciuto a Martina: “Sembra che volevi una sorta di vendetta, non voglio strumentalizzare il nostro rapporto. Anche se una semplice confidenza, sento questa cosa e volevo dirtela”.

Le parole di Martina non vengono per nulla apprezzate da Daniele: “Non rompermi i co**ioni, non venire a dirmi che io strumentalizzo questa cosa. Sto attento anche nel darti un abbraccio perché ho paura che…(Oriana si ingelosisca, ndr). Sei venuta qui per fare show? Tornatene a casa, che sei venuta a fare qui? Ma vai a ca**re, sei ridicola”.

Proprio dopo la diretta di giovedì Martina, con uno sfogo in lacrime insieme alla sua amica Sarah Altobello, ha affermato sarà sempre pronta a difendere Daniele perché, nel corso della loro relazione, ha potuto conoscere il suo dolore e vuole semplicemente che sia felice.