GF Vip, scontro tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: "Non siamo mai stati insieme". E interviene anche Oriana Marzoli

L’ingresso di Martina Nasoni nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, ha sicuramente scombussolato gli animi tra i concorrenti. Daniele Dal Moro infatti si è subito integrata con gli altri concorrenti, inserendosi subito nella conoscenza tra il suo ex fidanzato e Oriana Marzoli.

Come ci si poteva aspettare questo ha scaturito la gelosia di Oriana che, nel corso dei giorni, non si è mai tirata indietro nel lanciare alcune frecciatine a Martina. Un po’ a sorpresa Daniele ha sempre difeso la Marzoli, nonostante durante la puntata dell’ingresso della “ragazza dal cuore di latta” abbia rivelato come il rapporto con lei sia stato di un altro livello.

Il confronto tra Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Martina Nasoni

Per far accendere la lite basta far ascoltare ai tre protagonisti un confessionale molto pesante di Martina Nasoni, ove riceve immediatamente un attaco di Oriana: “Si sente palese che è venuta qua per fare solo questa cosa. Questa viene facendo la finta santerellina quando in realtà non è interessata proprio a niente, in più quando le ha dato fastidio che lui ha fatto pace con me”.

Daniele invece ammette, rispondendo alle domande di Signorini, di non essere mai stato il fidanzato di Martina: “Dopo il ‘Grande Fratello Nip’ il rapporto tra me e Martina è durato circa un mese e lei non è mai stata davvero la mia ragazza, ma qui si è parlato del ritorno della mia ex, io non ho 15 anni e non mi metto a puntualizzare. In questi anni lei ha più volte rilasciato dichiarazioni in merito a questa relazione, mentre io non ho mai risposto. Poco tempo fa ho cercato di starle vicino quando ha subito un’operazione delicata”.

Martina conferma che tra lei e Daniele non ci sarebbe stata una vera e propria relazione, ma ricorda che non bisogna per forza dichiararsi fidanzati per voler bene a una persona. Infine nega categoricamente che sia entrata nella Casa per Daniele, asserendo come sia felice se riuscisse a trovare l’amore grazie a Oriana.