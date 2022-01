GF Vip, scontro tra Aldo Montano e Alex Belli: "Sei ridicolo"

L’amicizia nata nelle prime settimane tra Aldo Montano e Alex Belli, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, resta ormai solamente un lontano ricordo, siccome entrambi non si tirano mai indietro nel lanciarsi dei duri attacchi senza neanche nascondersi.

Lo schermidore, come svelato in più interviste, ha deciso di allontanarsi da Alex Belli dopo che è scoppiato il caos nei riguardi della sua relazione con Delia Duran. Le parole pesanti sono volate anche durante la puntata del 21 gennaio, precisamente durante il confronto dell’ex protagonista di “CentoVetrine” con Soleil Sorgè e Delia Duran.

Il duro faccia a faccia tra Alex Belli e Aldo Montano

Come riportato da “Fanpage” Aldo Montano, stuzzicato da Alfonso Signorini, esprime il suo pensiero senza peli sulla lingua sulla vicenda tra Alex Belli con le sue due signore: “Fa il provocatore di basso livello. Con me casca malissimo. Siamo contro la violenza, spero che un calcio nel sedere glielo dia la moglie“.

Gli altri ex vipponi cercano di mettere una pezza su queste parole di Montano provando a scherzarci sopra. Per esempio Carmen Russo invita Signorini a non far arrabbiare lo sportivo siccome deve ballarci insieme, mentre Eva Grimaldi dichiara di essersi seduto nel mezzo tra lui e Alex Belli proprio con l’obbiettivo di tenerli separati.

Lo scontro continua dopo l’ingresso di Belli nello studio: “Ormai è una diatriba atavica con Aldo che mi provoca. Sappiamo tutti quello che sei. Sai solo alzare le mani“. Ovviamente Montano non si tiene nulla e passa al contrattacco: “Ma chi ti ha provocato? Ti sei alzato di tua spontanea volontà. Sei un ometto, sei ridicolo”.

La lite termina in questa maniera, ma a quanto pare tra Aldo Montano e Alex Belli non può esserci più quella bella amicizia che sono riusciti a creare durante le prime settimane del GF Vip.