GF Vip, scontro tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta sulla cena con Alain Delon

Tra gli ospiti della trentacinquesima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, troviamo Alba Parietti. L’ex compagna di Franco Oppini ha avuto un duro confronto con Maria Teresa Ruta ritornando alla fatidica cena con l’attore francese Alain Delon.

Durante una cena di Miss Italia, Maria Teresa Ruta si sarebbe trovata seduta accanto ad Alain Delon ma, una volta andata in bagno, avrebbe trovato il suo posto occupato da Alba Parietti. La showgirl però, intervistata da “Casa Chi”, smentisce queste parole rivelando che non si sarebbe mai seduta a un tavolo senza invito accusando la Ruta di aver raccontato delle menzogne per screditare una sua collega.

Il confronto tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta

In questa diretta Maria Teresa Ruta conferma nuovamente il discorso fatto all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”, dichiarando che il segretario di Alain Delon le avrebbe chiesto di cenare a tavolo con lui, ma lei intanto si era rivista. Una volta ritornata in sala però ha ritrovato al proprio Alba Parietti mentre chiacchierava in maniera piuttosto tranquilla con l’attore.

A confermare questa versione dei fatti è Alfonso Signorini, ma Alba Parietti sotto le note del film “Lo Squalo” passa all’azione e dichiara: “Nel primo racconto hai detto che io ti ho rubato il posto a tavola, allora stai facendo un GF favoloso, hai un gran temperamento e carattere, ma hai questa tendenza ad abbassare un’altra persona per elevare te. […] essere lì a rivendicare un posto a tavola, mi sembra una cosa brutta”.

Maria Teresa Ruta non si scompone più di tanto dinanzi ai duri attacchi lanciati da Alba Parietti, ammettendo che prende i suoi corteggiatori per sfinimento alle tre di notte. Nella discussione interviene Cristiano Malgioglio, presente nel parterre degli ex concorrenti del “Grande Fratello Vip”, che rivela che in realtà l’attore francese avrebbe avuto una vera e propria cotta per Maria Venier, che ai tempi stava con Renzo Arbore.