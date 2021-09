GF Vip, scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: "Non siamo amiche"

In questi giorni Sonia Bruganelli, opinionista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha pubblicato uno scatto con Giancarlo Magalli mentre stanno cenando a un locale ubicato a Roma. Lo scatto, nel giro di pochi minuti, fa il giro del web attirando l’attenzione di Adriana Volpe.

Infatti i rapporti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono ai minimi storici a causa di alcune accuse mosse dal conduttore de “Una parola di troppo” che hanno causato l’addio della Volpe dalla Rai. Per i fan del “GF Vip” la Bruganelli avrebbe pubblicato questa fotografia sul sul suo profilo Instagram per lanciare una frecciatina ad Adriana Volpe, ove le due non hanno un bel rapporto.

Il faccia a faccia avvenuto in diretta

La resa dei conti avviene nella puntata del 27 settembre e si tratta di uno degli scontri più attesi di questa edizione del “Grande Fratello Vip”. Sonia ha voluto immediatamente spiegare il significato di quella foto: “Eravamo a cena, ho incontrato Giancarlo nel ristorante in cui stavamo mangiando, Paolo lo ha salutato e poi abbiamo scattato un selfie tra amici, ho provato a chiarire con lei cercando di scriverle un messaggio ma lei ha voluto un chiarimento in pubblico stasera“.

Adriana, che intanto ha preso uno scatolo di pop corn con l’obbiettivo di guardarsi lo “show” di Sonia, replica in maniera piuttosto dura: “Quella foto ha un significato. Io ti ritengo talmente tanto intelligente da poterlo capire da sola. Tu hai detto che non sei mia amica” e la controrisposta della moglie di Bonolis non lascia nessun dubbio sul loro rapporto: “Ho provato a venirti incontro dal primo giorno dal secondo non saluti e non guardi nessuno, certo che non siamo amiche“.

Il confronto termina in questa maniera, dal momento che Alfonso Signorini decide di dedicare la puntata alle notizie sui concorrenti in gara. Ma il loro rapporto sembra essere ormai del tutto rovinato e non va escluso che se ne possa a ritornare a parlare nelle prossime dirette.