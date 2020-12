GF Vip, scherzo epico di Pretelli a Sonia Lorenzini: "Non potete farmi una cosa del genere"

Da sempre l’ex velino di “Striscia la notizia” Pierpaolo Pretelli è famoso per i suoi scherzi. Il ragazzo infatti è molto abile nelle imitazioni, come quella fatta di recente a Malgioglio, il quale ha molto apprezzato la sua caricatura, divertendosi tanto. Una vittima dopo l’altra, Pretelli ha saputo far ridere con gusto all’interno della casa più spiata d’Italia, ma a questo giro sembra che sia stato il turno della Lorenzini.

Uno scherzo davvero ben architettato, sfruttando la capacità di imitare la voce della produzione del “Grande Fratello Vip” quando avvertono i ragazzi che bisogna spostarsi in magazzino o quando bisogna cambiare le batterie del microfono oppure quando bisogna dirigersi in confessionale.

Lo scherzo di Pretelli alla Lorenzini

In vista della puntata di questa sera, i ragazzi sono tutti ritirati nelle loro rispettive camere, quando a un certo punto, nel silenzio più totale, si sente un altoparlante che dice: “Sonia in confessionale“. Ovviamente la sorpresa ha invaso l’ex di “Uomini e Donne” e persino Samantha De Grenet si è stupita molto di questa richiesta insolita da parte dei produttori.

Sonia a quel punto, con sgomento e incertezza, per aver tolto le lenti a contatto, si incammina in confessionale, affermando: “Ma in che senso? Mi sono tolta le lenti. State scherzando? Non so nemmeno dove ho messo il microfono! Potete farmi una cosa del genere. Voi state scherzando…non è mica vero!?“.

Non sono mancante le risate da parte di tutti i ragazzi nella casa, tanto che anche Zelletta ha poi affermato: “Ci è cascata in pieno“. Ma lo scherzo non finisce qui, perché al suo ritorno, con fare stizzito la Lorenzini ha sbottato: “Non potete farmi questa cosa ragazzi! Chi è stato…Pier?“, intanto Zelletta si era nascosto nel letto di Sonia, spaventandola quando la ragazza si è rimessa tra le coperte. Alla fine la Lorenzini ha esclamato ridendo: “Basta così, non ce la faccio!“. Scherzo riuscitissimo dunque da parte di Zelletta e Pretelli.