GF Vip, scatta il bacio tra Soleil Sorgè e Delia Duran

L’argomento più chiacchierato di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è sicuramente il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè. L’italoamericana sembra aver deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con l’attore, rivelando di essere pronta a farsi da parte pur di non creare scompiglio tra loro due.

Nel pomeriggio di ieri però Delia si è confrontata per una decina di minuti con Soleil, affermando di non voler far terminare la sua amicizia con Alex ma al contempo non nasconde di essere gelosa. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” capisce i sentimenti provati dalla modella, rivelando però nell’aver deciso già da un po’ di tempo di chiudere il rapporto con Belli.

Il bacio tra Soleil Sorgè e Delia Duran

Il colpo di scena però, grazie a una clamorosa spinta dagli autori, viene proprio tra le due regine di questo triangolo amoroso. Infatti durante una festa in maschera organizzata dal “Grande Fratello Vip” Soleil e Delia, sotto una musica assordante e dopo aver alzato un po’ il gomito con una discreta quantità di vino, si sono scambiati un lungo bacio.

La scena viene vista da alcuni concorrenti, come si può ascoltare in sottofondo Katia Ricciarelli che manifesta di essere molto meravigliata: “Ma cosa fanno, si baciano veramente? Ma cosa stanno facendo?” tra l’altro in giardino, durante il bacio, sembra essere presente anche Alex Belli.

Sui social, ove il video sta circolando in maniera piuttosto veloce, i commenti non si stanno facendo mancare. Un utente su Twitter afferma: “Coloro che continuano a difendere Soleil dopo questa sceneggiata del bacio con Delia penso sia ancor più incommentabili di Soleil stessa. 3 attori che per 6 mesi hanno preso tutti per il c*lo” ma ovviamente ci sono anche molti altri che affermano si tratti di una specie di vendetta pianificata da Sole.

Tra l’altro anche l’ex concorrente del “GF Vip” Manuel Bortuzzo, su una storia di Instagram, precisamente a pochi minuti dal bacio tra Delia e Soleil, ha pubblicato l’emoticon di un circo.