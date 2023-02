GF Vip, Sarah Altobello riceve la proposta di matrimonio in diretta

Ascolta questo articolo

Tony Toscano, il manager che cura l’immagine di Sarah Altobello, non ha mai nascosto di provare un qualcosa di importante per la concorrente del “Grande Fratello Vip“. I due, nonostante i 23 anni di differenza, sarebbero attualmente fidanzati, come rivelato dallo stesso Tony dopo aver difeso Sarah dalle dure accuse di Attilio Romita.

Intanto, nella diretta tra il 13 e il 14 febbraio Alfonso Signorini ha voluto festeggiare San Valentino parlando soprattutto degli argomenti riguardanti l’amore. Per questo motivo Sarah Altobello riceve la sorpresa dal suo “principe azzurro” Tony Toscano che, in sella a un cavallo bianco, chiede alla showgirl di convolare a nozze.

La proposta di matrimonio ricevuta da Sarah Altobello

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Tony, prima di incontrare Sarah, ha voluto parlare con Alfonso Signorini in merito al suo rapporto con la showgirl: “Abbiamo un rapporto di lavoro, Sarah è una persona di cui non si può fare a meno. Dopo quattro mesi che non vedi una persona che senti tutti i giorni, ti viene la nostalgia. Nel mio cuore c’è solo Sarah“.

La stessa Sarah, interpellata da Alfonso Signorini in merito a Tony, rivela che per lui il manager è qualcosa che supera l’amore, poiché negli anni avrebbe ricevuto molto supporto da parte sua. Tuttavia, nonostante le belle parole spese, si dichiara momentaneamente single.

Successivamente la vippona si ritrova Tony che, su un cavallo bianco, le propone di convolare a nozze: “Mi manchi molto, sono quattro mesi che non ti vedo e non ti sento. So che vuoi continuare il tuo percorso e non ti porterò via. Sarò sempre al tuo fianco. Non so quanto mi rimane ancora da vivere, ma vorrei passare il resto della mia vita con te“.

Sarah, probabilmente spiazzata dalla sorpresa ricevuta da Tony, afferma di volerci pensare un po’ su prima di compiere questo grande passo. Il manager sembra accettare questa riluttanza da parte sua, sottolineando di come non vuole una risposta nell’immediato.