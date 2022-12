GF Vip, Sarah Altobello parla di Attilio Romita: "Non riesco a guardarlo negli occhi"

Ascolta questo articolo

Durante la puntata dello scorso lunedì del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5 il concorrente Attilio Romita, un po’ a sorpresa, si è scagliato nei confronti di Sarah Altobello. Difatti, nonostante il palese feeling e le belle parole spese nei confronti della sosia di Melania Trump, il giornalista nella diretta è stato poco clemente.

Probabilmente, anche a causa del suo rapporto traballante con Mimma Fusco, rivela che non uscirebbe mai a cena o ad un appuntamento con Sarah, rivelando che si tratta di una ragazza troppo fru fru e avrebbe paura di sfigurare in sua compagnia. Questo scaturisce una reazione negativa sia da parte della diretta interessata e dagli altri vipponi, in cui tutti sembrano essere contrari al suo pensiero.

La delusione di Sarah Altobello

Sarah, come era facilmente prevedibile, non ha ancora digerito le parole udite in diretta da Attilio. La Altobello, chiacchierando nella Casa più spiata d’Italia con l’ex tronista Luca Onestini, fa capire di essersi sentita tradita dal giornalista poiché è entrata come una sua grande fan e non si meritava quelle parole poiché ha provato a sostenerlo pure nei momenti di grande difficoltà.

“Ci sono rimasta male. Io potrei parlarci adesso ma non sarei io. Non me la sento. Non riesco nemmeno a guardarlo negli occhi“ afferma Sarah come riporta testualmente il sito “Televisionando” che poi aggiunge: “Ci sono rimasta molto male, anche perché è stata l’unica persona con cui ho legato, sono entrata qui come una sua grande stimatrice”. Successivamente nella conversazione entra Oriana Marzoli, ma i tre vipponi decidono di cambiare completamente argomento.

A oggi però Attilio sembra avere la testa completamente da un’altra parte, poiché deve risolvere il problema legato alla sua compagna. Infatti Mimma sui social, e poi come riportato da Signorini in diretta, non sembra più riuscire a fidarsi del giornalista a causa degli ultimi atteggiamenti tenuti negli studi di Cinecittà.