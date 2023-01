GF Vip, Sarah Altobello e la dichiarazione d’amore ad Attilio Romita: "Quando parla mi incanta"

Ascolta questo articolo

Sin dal suo ingresso nella Casa del “Grande Fratello Vip” Sarah Altobello ha manifestato un certo interesse nei confronti di Attilio Romita. L’influencer infatti afferma di averlo sempre ammirato nella sua infanzia nel ruolo di direttore del TG1, sottolineando poi come avrebbe un debole per gli uomini più grandi di lei.

Nei primi giorni Attilio ha ceduto alle attenzioni di Sarah, avvicinandosi sempre di più alla ragazza. Questi atteggiamenti però non sono stati per nulla apprezzati da Mimma Fusco, la compagna del giornalista, in cui con una lettera ha annunciato la rottura della loro relazione e cacciandolo dalla casa di Romita che, come dichiarato dal diretto interessato, avrebbe pagato con i suoi stessi soldi.

Sarah Altobello si dichiara ad Attilio Romita

Nonostante gli attacchi pesanti fatti durante le scorse settimane, Sarah continua ad avere un debole per Attilio. Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Sarah, durante la diretta del 30 gennaio, fa una vera e propria dichiarazione d’amore nei suoi confronti, ma questa volta il giornalista si comporta in maniera più impassibile.

“Lo dico sempre, ha suscitato in me uno stato emozionale“ ha affermato con decisione Sarah parlando di Attilio per poi aggiungere: “Ho avuto uomini come Attilio, mi piace lui, quando parla mi incanta. Ci sono dei lati suoi che mi piacciono tanto”.

Chiamando invece in mystery room da Alfonso Signorini, il vippone ha affermato con la massima sincerità di non essere interessato ad approfondire questa conoscenza, ringraziando però la ragazza per non aver fatto nulla per cercare di farlo cadere in tentazione: “Sarah parlava per sé, io non devo trattenermi. Non riesco a immaginare nulla che possa determinare il mio cambiamento di vita, ovvero mandare all’aria il rapporto più importante che ho fuori. Uscirò da qui con la stessa condizione, a prescindere da cosa deciderà Mimma”.

Raggiunto invece dalla Altobello, la vippona ha continuato a ribadire la propria posizione: “Se fosse stato single non avrei avuto ostacoli, non ho mai nascosto il mio interesse”. Attilio però continua imperterrito con il suo pensiero, non escludendo però di presentare Sarah alla sua Mimma una volta finita questa esperienza nella Casa.