GF Vip, Sarah Altobello difesa dal suo agente: "Attilio Romita umilia le persone, è indifendibile"

Le parole di Attilio Romita, esternate durante la diretta di lunedì del “Grande Fratello Vip” nei confronti di Sarah Altobello, stanno facendo il giro del web e non solo. Il giornalista ed ex volto del TG1 infatti ha perso molti consensi dopo aver accusato la sosia di Melania Trump di essere una donna “fru fru”.

Tra i primi a difendere Sarah ci pensa il suo agente Tony Toscano che, già in una intervista avvenuta nei giorni scorsi al sito “Fanpage”, rivela di essere anche il fidanzato della Altobello. Per di più, sempre ai microfoni del sito web, rivela che la vippona è entrata nella Casa solamente con l’obbiettivo di creare un po’ di scompiglio e, per questo motivo, la invita a ufficializzare in diretta la loro storia d’amore.

Tony Toscano si scaglia contro Attilio Romita

In seguito alla diretta Tony Toscano si concentra soprattutto contro Attilio, rivelando come il giornalista abbia fatto uscire il peggio di se: “Il signor Attilio Romita si è dimostrato per quello che è: umilia le persone e poi chiede perdono, cospargendosi il capo di cenere, con aria da pentito. Ieri con Sarah ha oltrepassato ogni limite. È inqualificabile e indifendibile“.

Le parole dette da Attilio in diretta, secondo Tony, sono di pessimo gusto: “Sarah per lui è una donna da portare nel van, a luci e telecamere spente ma non nei salotti che lui frequenta. I suoi amici dovrebbero inorridire di questi pensieri e non certo della presenza di Sarah Altobello, donna straordinaria di grande sensibilità ed educazione. Viene ancora riproposto un cliché maschile per cui esiste una donna da portare nel van e una da presentare agli amici. Ci si aspettava qualcosa di meglio”.

Molti dei commenti che si possono leggere sotto al post di Tony sono a favore di Sarah Altobello, in cui viene sottolineato come la vippona in queste poche settimane sia riuscita a conquistare il cuore del pubblico da casa.