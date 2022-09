GF Vip, Sara Manfuso e Amaurys Pérez nel cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Stanno andando avanti i preparativi per la settima edizione del “Grande Fratello Vip” che vedrà la conduzione di Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli dal 19 settembre su Canale 5. Intanto, in questi giorni, il direttore del settimanale “Chi Magazine” ha annunciato come conduttori Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorgè dello spin-off “GF Vip Party” in onda su Mediaset Extra.

Sul cast invece si sa poco o nulla. Al momento è stato confermato solamente Giovanni Ciacci, mentre la pagina Instagram di “TV Sorrisi e Canzoni” ha ufficializzato il nome di Wilma Goich. Gli altri vipponi che sembrano essere molti vicini a entrare nella Casa più spiata d’Italia sono Pamela Prati, George Ciupilan, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi e Charlie Gnocchi.

Il sito “Dagospia” conferma altri due vipponi

Intanto, secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino con un articolo firmato dall’esperto di gossip Giuseppe Candela nel cast, salvo clamorosi colpi di scena, faranno parte Sara Manfuso e Amaurys Pérez, oltre alla rinconferma dell’ingresso di Gegia.

“Debutterà il 19 settembre su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip” si legge sul sito ove poi vengono annunciati i nomi nuovi: “Dagospia ha già anticipato nelle scorse settimane la presenza dello speaker e inviato Charlie Gnocchi, della cantante Wilma Goich e dell’opinionista Sara Manfuso. Dalla lista stilata da Alfonso Signorini fanno la bombastica Gegia che punterà tutto sulla simpatia ma sarà pronta anche a raccontarci del suo calendario in Polonia. E non solo, tra i concorrenti troveremo anche Amaurys Perez“.

L’ex modella Sara Manfuso è attualmente sposata con il deputato del PD Andrea Romano, e si è laureato in Storia all’università di Pisa prima di decidere d’intraprendere la carriera politica. Amaurys ha invece già una discreta carriera televisiva alle spalle, siccome in passato prese parte a “Ballando con le stelle” insieme alla professionista Veera Kinnunen classificandosi in seconda posizione nel corso della nona edizione.