GF Vip, Sandra Milo si allontana: "Ho un nuovo progetto in cantiere"

Sandra Milo non ha mai nascosto di desiderare un ingresso all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5 da settembre. L’attrice, nonostante gli impegni al teatro, afferma che un’avventura negli studi di Cinecittà le potrebbe dare una giusta visibilità per spiccare il volo tra i più giovani e guadagnare una seconda giovinezza televisiva come capitato con Malgioglio.

Nell’ultimo numero di “Tv Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali e in uscita quest’oggi, Sandra Milo dichiara che sta lavorando a un musical ma nello stesso tempo sogna di far parte del “Grande Fratello Vip”. Nel giro di poche ore però, rispondendo a un post pubblicato da Alessandro Cattelan, l’attrice afferma che non dovrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

Sandra Milo parla del “GF Vip”

La discussione sul “Grande Fratello Vip” inizia grazie ad Alessandro Cattelan. L’ex conduttore di “X Factor” ha infatti pubblicato la copertina del prossimo numero di “Tv Sorrisi e Canzoni”, in cui rivela di essere molto felice per essere apparso sulla prima pagina di un settimanale che leggeva da ragazzo.

In copertina è poi presente la dichiarazione di Sandra Milo, e Cattelan su Facebook si augura il meglio per lei: “Ci vediamo a settembre su Rai 1 (con la sua nuova trasmissione intitolata ‘Da grande’ n.d.r) e incrociamo le dita per il sogno di Sandra Milo”.

La Milo, con molta gentilezza, risponde al tag di Alessandro Cattelan complimentandosi con lui ma negando di far parte del “Grande Fratello Vip”: “Fui già contattata per la scorsa edizione del GF e alla fine non se ne fece più nulla per problemi che non starò qui a spiegare. Grazie a Dio si è profilato all’orizzonte un nuovo progetto molto più stimolante e innovativo. Semmai sono io che faccio a Lei i miei auguri per la Sua nuova avventura sulla rete ammiraglia della RAI anche se – me lo lasci dire – X factor non sarà più lo stesso senza di lei”. Quindi, salvo clamorosi colpi di scena, la Milo non farà parte del programma condotto da Alfonso Signorini.