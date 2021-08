GF Vip, Sandra Milo pronta a sbarcare nella casa: "Potrei farmi amare dai più giovani"

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5, sta iniziando a scaldare i motori. La trasmissione dovrebbe iniziare all’incirca tra un mese, quindi le indiscrezioni sui prossimi concorrenti del reality show stanno diventando sempre più frequenti.

Negli ultimi giorni alcuni blog hanno confermato la presenza di Giucas Casella e Tommaso Eletti, quest’ultimo diventato famoso per aver partecipato a “Temptation Island” insieme alla sua fidanzata Valentina Nulli Augusti. Altre indiscrezioni invece danno per vicini Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Raffaella Fico, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani.

Sandra Milo si candida per il “GF Vip”

Il settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, ha svelato che Alfonso Signorini avrebbe contatto anche Sandra Milo per convincerla a entrare nella casa del “Grande Fratello Vip”. L’attrice intanto, intervistato dai giornalisti di “Novella 2000”, non esclude per nulla questa possibilità facendo capire che una occasione del genere potrebbe servire a farsi conoscere e magari farsi amare da un pubblico più giovane.

Ecco le sue parole rivelate dalla Milo alla rivista diretta da Roberto Alessi: “Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Se il pubblico più giovane può appassionarsi anche a persone più grandi? Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni. Dunque lo farei molto volentieri”.

Al momento però Sandra Milo è impegnata nel suo spettacolo teatrale dal titolo “Ostriche e Caffè americano“, ove viene raccontato il mondo delle drag queen raccontato in un musical che vede fra i protagonisti proprio la Milo, il duo musicale Karma B, Luca Arcangeli e Vittorio Surace. Nell’intervista l’attrice si dichiara molto felice per come stia andando lo show, svelando di star lavorando con un cast di assoluto livello.