GF Vip, "San Valentino" visto da Tommaso Zorzi: "Disturbare quelli che fanno le cene romantiche"

Tommaso Zorzi ha colpito ancora e questa volta ad essere protagonista delle sue stravaganti e alquanto bizzarre esternazioni, è stato il giorno di “San Valentino“. A raccogliere le sue confidenze è stata Rosalinda Cannavò, che inizia il discorso rivelando di non aver mai festeggiato questa ricorrenza, anzi di odiarla proprio: “Non sono molto smielata io“.

Zorzi ammette che per lui “San Valentino” è sempre stata “una tragedia” e solo una volta si è ritrovato fidanzato in quel giorno. Ma niente festeggiamenti o cene romantiche, in quanto il suo lui dell’epoca si trovava in Brasile e quindi – allora non per colpa del Covid – lo hanno trascorso a distanza: “Però almeno hai qualcuno a cui dire ‘Buon San Valentino’, meglio che niente“, cerca di auto consolarsi Zorzi.

“San Valentino” secondo Tommaso Zorzi

Quando invece, come normalmente accade, si ritrova single, Tommaso racconta di alzare un po’ il gomito: “Sennò di solito mi sbronzo“, una sorpresa Rosalinda allora chiede: “Esci a San Valentino?” e dopo che Tommaso le ha risposto di sì, lei aggiunge: “Ma come? Vedi coppie ovunque, non ti rompi le pa**e?! Meglio che ti fai una cena a casa con gli amici“.

Ma Tommaso continua a ribadire che l’uscita quel giorno è di rito. Spiega, infatti, che è solito radunare “10 single orrendi, brutte persone e beviamo e disturbiamo quelli che fanno le cene romantiche, nel ristorante“. Rosalinda, dopo aver riso di gusto, rivela a Zorzi che secondo lei una volta uscito dal GF, Zorzi avrà molti corteggiatori, ma lui è di tutt’altra opinione: “Mi rendo conto che stare con me deve essere un lavoro retribuito, non è una scelta”.

Alla fine Rosalinda conclude che quando Zorzi troverà la persona giusta, allora forse un po’ cambierà. Tommaso non sembra convinto nemmeno di questo e confessa di non vedersi per nulla in un rapporto a due. Non si sente pronto a preparare manicaretti o a stirare camice per il suo compagno, ma la Cannavò lo ammutolisce: “Magari è lui che ti aspetta a casa e ti fa i manicaretti“, lasciando Tommaso in silenzio a pensare al suo futuro amoroso.